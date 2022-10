USB4 2.0, le specifiche per velocità fino a 80 Gbps

L’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che presiede lo standard della tecnologia USB, definisce le specifiche e ne promuove l’adozione, ha annunciato la pubblicazione delle specifiche USB4 Versione 2.0, aggiornamento importante che rende possibili velocità fino a 80 Gbps attraverso connettori e cavi USB Type-C.

La specifica USB4 2.0 aggiornata raddoppia la massima larghezza di banda aggregata dell’interfaccia USB a vantaggio di dock e hub basati su USB, dispositivi di archiviazione e display dalle prestazioni superiori. Le specifiche USB Type-C e USB Power Delivery (USB PD) sono state anch’esse aggiornate per supportare questo livello più elevato di velocità di trasmissione dei dati.

L’USB-IF riferisce (PDF) che i produttori ora possono sviluppate prodotti in grado di offrire supporto al nuovo USB4 2.0 da 80 Gbps, oltre che per l’esistente USB 40Gbps e USB 20Gbps. Tra le caratteristiche chiave di USB 80 Gbps: un nuovo layer fisico basato sull’encoding PAM3, offrendo la possibilità di implementatre una interfaccia asimmetrica che, anziché dividere simmetricamente la banda massima in 80 Gbit/s da e verso una periferica, sarà in graco di dedicare fino a 120 Gbit/s per le trasmissioni in uscita dalla periferica, mentenendo 40 Gbit/s nell’altro verso. Le nuove specifiche 2.0 allineano inoltre USB4 con le specifiche DisplayPort 2.1, pubblicate di recente e con PCI Express Revision 4.

Secondo l’organizzazione USB Implementers Forum, per vedere soluzioni specifiche ci vorranno almeno 12 mesi, ma è più realistico pensare che sarà necessario ancora più tempo prima di vedere sul mercato le prime periferiche in grado di supportare tale velocità.

