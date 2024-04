Netflix non indicherà più il numero di abbonati

Netflix non offrirà più indicazioni sul numero di suoi abbonati, tranne che in casi eccezionali. La decisione lascia immaginare che è la fine del periodo di costante crescita con nuovi utenti e che sono stati raggiunti traguardi che non è più pensabile di superare trimestre dopo trimestre.

Dal primo trimestre del 2025, l’azienda operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, non offrirà più indicazioni relative al numero di abbonati, ad esclusione del raggiungimento di traguardi indicati come “simbolici”: probabilmente quando saranno, ad esempio, superati i 300 milioni di abbonati; a fine marzo 2024 Netflix poteva contare su 269,6 milioni di abbonati a livello globale.

Netflix afferma che il piano con pubblicità ha permesso di consolidare e adattare il servizio, contribuendo ad attirare 9,3 milioni di nuovi abbonati, quasi raddoppiando le previsioni generali degli analisti.

Reuters riferisce che i dirigenti di Netflix hanno esortato gli investitori a concentrarsi su entrate e margini operativi nel valutare i progressi della società e non sull’arrivo di nuovi utenti.

Nel primo trimestre 2024 i ricavi sono cresciuti del 15% su base annua, numeri superiori a quelli previsti da vari analisti.

“Le nostre due priorità negli annunci pubblicitari sono ampliare la nostra base di membri e sviluppare le nostre capacità per gli inserzionisti”, si legge in un documento inviato agli azionisti. E ancora: “Abbiamo fatto progressi su entrambi i fronti nel primo trimestre. Il nostro abbonamento pubblicitario è cresciuto del 65% trimestre su trimestre […] con oltre il 40% di tutte le iscrizioni nei nostri mercati pubblicitari provenienti dal nostro piano pubblicitario”.

Per il secondo trimestre del 2024 l’azienda prevede una crescita dei ricavi del 16%; per l’intero 2024 è prevista un aumento dei ricavi tra il 13% e il 14%.

Netflix prevede di investire quest’anno 17 miliardi per acquisizioni e nello sviluppo di contenuti e Greg Peters, il co-CEO dell’azienda non ha escluso aumenti in futuro per far fronte a queste spese, senza indicare ulteriori dettagli.

