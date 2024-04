Tra le novità in arrivo con macOS 15, una Calcolatrice del tutto nuova

Apple sta lavorando su una release dell’app Calcolatrice per macOS, una versione che vedremo con macOS 15, sistema operativo che Apple presenterà in anteprima a giugno, in occasione della WWDC24 (conferenza sviluppatori) insieme agli altri sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch, ecc.

Stando a quanto riporta il sito Appleinsider, la Casa di Cupertino sta testando internamente una versione rinnovata della Calcolatrice, il cui nome in codice è GreyParrot, riferimento al pappagallo cenerino, nativo dell’Africa centrale, considerati tra le specie di uccelli più intelligenti.

Apple avrebbe intenzione di integrare nella Calcolatrice una serie di migliorie: oltre a tenere conto di Appunti specifici dell’app Note, l’utility dovrebbe vantare un nuovo nastro richiamabili dall’altro a sinistra (anziché dal menu Finestra come ora), utile per controllare ciò che è stato inserito e con una barra laterale che permetterebbe di migliorare l’accesso ai calcoli precedenti. Altri pulsanti dovrebbero permette di modificare al volo il tipo di Calcolatrice scegliendo tra Basilare, Scientifica e Programmatore.

Altra novità prevista è la possibilità di ridimensionare la finestra dell’applicazione, modificando l’aspetto in base al ridimensionamento scelto dall’utente ma la vera novità sarebbe la già accennata integrazione con l’app Note; quest’ultima dovrebbe consentire di registrare memo vocali e à il integrare il supporto per la visualizzazione della notazione matematica (si potranno aggiungere più tipi di equazioni matematiche alle note) e l’integrazione con la Calcolatrice, permettere di sfruttare funzionalità di calcolo e conversione.

A proposito di conversioni, anche per queste ultime (es. funzioni per convertire temperature o valute) sono previste migliorie e funzionalità che permetteranno di sfruttarle in modo ancora più semplice (es. convertendo automaticamente le valute man mano che si digitano i valori).

La Calcolatrice di macOS non è aggiornata da tempo; offre tutto ciò che serve e per i più esigenti esistono numerose soluzioni di terze parti, inclusa l’inossidabile Pcalc, utility che esiste ormai da più di 30 anni.