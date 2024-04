Beats Solo 4 migliorano acustica e autonomia

Dopo i primi indizi scovati diverse settimane fa, Beats, marchio di Apple, annuncia la disponibilità delle Beats Solo 4, un importante aggiornamento all’apprezzata linea di cuffie over the ear, adesso riprogettate per migliorare vestibilità, autonomia e prestazioni.

Naturalmente, il focus di queste nuove cuffie riguarda la qualità acustica. Beats Solo 4 la migliora rispetto al passato grazie ai nuovi trasduttori da 40 mm personalizzati, che stando alle dichiarazioni del produttore dovrebbero eliminare artefatti e distorsioni. Gli utenti possono godere di audio spaziale con tracciamento della testa

Le cuffie offrono anche nuovi microfoni digitali beamforming che migliorano la qualità delle chiamate, anche grazie a un algoritmo di apprendimento del rumore che è addestrato appositamente con oltre 7.000 ore di esposizione ad ambienti del mondo reale.

Beats Solo 4 offrono diverse possibilità di connessione, risultando così ancor più versatili. Ed infatti, possono essere collegate ai dispositivi in Bluetooth, oppure tramite cavo USB-C o ancora tramite connettore jack audio da 3,5 mm. Naturalmente, a seconda della modalità di collegamento prescelta, sarà possibile beneficiare di maggiore o minore autonomia.

Nel dettaglio, le cuffie offrono fino a 50 ore di riproduzione in wireless, ben 10 in più rispetto alla generazione precedente, mentre in caso di telefonate l’autonomia diminuisce a 36 ore. Nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia comunque, dato che le cuffie supportano la ricarica veloce, offrendo fino a 5 ore di riproduzione con appena 10 minuti di ricarica.

Rimane pressoché inalterato il design iconico delle cuffie, con un peso di appena 217 grammi, quindi particolarmente leggere e adatte ad ascolti prolungati. Presenti anche cuscinetti UltraPlush per incrementare il comfort durante l’utilizzo.

Niente ANC

La brutta notizia, purtroppo, arriva quando si parla di cancellazione attiva del rumore, che non è presente in queste Beats Solo 4. Ciò nonostante, il design over the ear dovrebbe aiutare a mantenere alto il grado di isolamento, così da proteggere gli utenti dai rumori esterni.

Le cuffie risultano compatibili con il mondo iOS e Android, per via del chip Beats proprietario all’interno, con supporto anche all’accoppiamento one touch, configurazione automatica su tutti i dispositivi e piena compatibilità con Dov’è di Apple e Trova il mio dispositivo in Android.

Ancora, offrono supporto al comando vocale “Ehi Siri” sempre attivo, mentre l’iconico pulsante Beats presente sui padiglioni può essere configurato per controllo musicale e chiamate, oltre che per richiamare l’assistente vocale. Lo stesso pulsante, se premuto, può essere utilizzato per regolare il volume.

Custodia di ricarica

La custodia di ricarica è praticamente identica a quella delle Beats Studio Pro, nel bene e nel male. Si tratta di una custodia in nylon con cerniera laterale, con la presenza all’interno di uno scompartimento per le cuffie e due piccole tasche per i cavi inclusi in confezione per il collegamento USB-C e jack da 3,5mm.

Beats Solo 4, prezzo e disponibilità

Al momento in cui scriviamo Beats Solo 4 possono essere acquistate sul sito apple a 229,95 euro, nelle colorazioni nero, rosa e blu.