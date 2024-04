Beats Solo Buds offrono 18 ore di audio a prezzo accessibile

Accanto alle Solo Beats 4, Beats annuncia anche la disponibilità di Solo Buds, nuovi auricolari wireless che promettono – tra le altre – un’autonomia fino a 18 ore. Si tratta di un gradito annuncio, anche perché il marchio audio di proprietà Apple ha una solida esperienza in tema di auricolari wireless.

Solo Buds mirano a colmare la lacuna nell’offerta attuale della società, ponendosi come la scelta economica del brand. Saranno venduti ad 80 dollari e permetteranno di arrivare a 18 ore di autonomia con una singola ricarica.

L’autonomia è, dunque, ottima, anche se la custodia degli auricolari è priva di batteria. In altri termini, diversamente da altri competitor, gli auricolari non si ricaricano quando non in uso. Il case, dunque, è essenzialmente un dock e caricherà gli auricolari solo quando è a sua volta collegata con un cavo USB-C.

Fortunatamente non si correrà il rischio di rimanere a corto di energia, perché supportano la tecnologia Fast Fuel di Beats, che offre un’ora di utilizzo in appena cinque minuti di ricarica. L’assenza di ricarica integrata nella custodia ha anche i suoi vantaggi positivi: il case è significativamente più piccolo poiché non contiene una batteria.

Al loro interno gli auricolari ospitano trasduttori a doppio strato, progettati per ridurre la distorsione lungo la curva di frequenza che dovrebbe portare a una maggiore “chiarezza e dettaglio senza compromessi”, secondo Beats.

L’azienda ha dato importanza anche alle chiamate, che vengono descritte come “eccezionali”, grazie alla combinazione di un microfono progettato su misura e un algoritmo di apprendimento del rumore, che peraltro è presente anche sulle nuove Solo Beats 4.

Gli auricolari offrono controlli integrati personalizzabili, potendo scegliere se controllare le funzioni di musica, chiamata e assistenza vocale. Beats include anche l’opzione per il controllo del volume su questi Solo Buds, da attivare con una pressione prolungata opzionale.

Non solo per utenti Apple

Come da tradizione il marchio Beats accontenta anche gli utenti Android. Solo Buds, infatti, risultano nativamente compatibili sia con iOS che con Android, offrendo accoppiamento one-touch, configurazione automatica e supporto per “Dov’è” e Trova il mio dispositivo di Google.

A differenza di iPhone, che gode del supporto integrato su iOS, gli utenti Android dovranno installare un’app autonoma per sfruttare a pieno le cuffie, potendo così accedere a funzioni come la personalizzazione dei controlli integrati.

Beats Solo Buds, prezzo e disponibilità

I Solo Buds saranno disponibili a giugno nelle opzioni di colore nero, grigio, viola e rosso trasparente al costo di 80 dollari. Se non volete aspettare giugno e siete alla ricerca di un paio di cuffie over the ear, Beats Solo 4 sono già disponibili sul sito apple a 229,95 euro, nelle colorazioni nero, rosa e blu.