Netflix e Sennheiser portano Audio Spaziale nei dispositivi stereo

Netflix e Sennheiser hanno annunciato migliorie per gli spettatori che accedono a contenuti in streaming e sfruttano soundbar come quelle dell’azienda tedesca con supporto per l’audio spaziale AMBEO 2 offrendo un’esperienza di home entertainment 3D immersiva grazie a sistemi audio 5.1.4 che non necessita di altoparlanti aggiuntivi o di un subwoofer esterno.

Il sistema AMBEO 2-Channel Spatial Audio permette di ricreare contenuti stereo e 5.1 in audio immersivo 3D. Nella fase di sviluppo, Sennheiser riferisce di avere lavorato con Netflix e partner del settore per mettere a punto il sistema che ora è disponibile su licenza da Sennheiser. Netflix è la prima piattaforma di streaming a offrire specifiche migliorie per alcuni titoli selezionati.

Netflix riferisce di utilizzare la tecnologia Sennheiser AMBEO per migliorare l’audio stereo, promettendo un’esperienza di audio surround coinvolgente compatibile con tutti i dispositivi e i piani di streaming, senza l’impiego di diffusori surround o apparecchiature home theater.

In assenza di diffusori surround, l’audio spaziale viene attivato automaticamente durante la visione di una serie TV o di un film compatibile con tutti i dispositivi dotati di audio stereo. Invece, in presenza di diffusori surround, il consiglio è di guardare serie TV e film con audio surround 5.1 o Dolby Atmos.

Netflix spiega alcuni televisori hanno come impostazione predefinita un’uscita audio 5.1 che disattiva l’audio spaziale. Se l’apparecchio non dispone di diffusori surround, si consiglia di modificare le impostazioni del dispositivo in audio stereo.

I primi titoli con supporto per audio spaziale di Netflix sono al momento pochi. La società spiega che se l’utente vede l’icona dell’audio surround come “5.1” o il riferimento “ATMOS” accanto alla descrizione del titolo, l’audio spaziale non è abilitato perché il proprio dispositivo richiede l’uso del 5.1 o Atmos.

Per un elenco dei titoli compatibili, basta inserire “audio spaziale” nella barra di ricerca di Netflix. La riproduzione dei titoli che non supportano l’audio spaziale è effettuata con audio stereo standard.

Dallo scorso agosto Netflix supporta l’audio spaziale di Apple su Apple TV, iPhone e iPad per migliorare l’audio surround 5.1 e Dolby Atmos offrendo un’esperienza di audio surround coinvolgente. La qualità di streaming deve essere impostata su “Alta” o “Auto”. I dispositivi Apple compatibili sono:

iPhone 7 o più recente con iOS 15.1 o versioni successive

iPad Air di terza generazione o più recente con iPadOS 15.1 o versioni successive

iPad mini di quinta generazione o più recente con iPadOS 15.1 o versioni successive

iPad Pro di terza generazione o più recente con iPadOS 15.1 o versioni successive

Apple TV 4K o più recente con tvOS 15 o versioni successive

Gli auricolari Apple compatibili, sono:

Airpods di terza generazione

Airpods Pro

Airpods Max

Beats Fit Pro

È ovviamente necessario attivare l’audio spaziale sul proprio dispositivo.

