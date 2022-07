Steve Jobs insignito postumo della Medaglia Presidenziale della Libertà

A Steve Jobs verrà assegnato postuma la Medaglia Presidenziale della Libertà (Presidential Medal of Freedom), decorazione conferita dal Presidente degli Stati Uniti d’America che è, assieme alla medaglia d’oro del Congresso, la massima decorazione degli Stati Uniti.

A riferirlo è la Casa Bianca, annunciando il nome di Jobs e altre 16 persone; la medaglia viene assegnata ogni anno il 4 luglio (anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti) o in giorni vicini, o in altro giorno scelto dal presidente. I beneficiari sono selezionati dal Presidente, sia su propria iniziativa o sulla base di segnalazioni. L’onorificenza è conferita a persone “che hanno contribuito in modo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o hanno apportato altri contributi significativi per la società, ad iniziative pubbliche o private”.

“Il Presidente Biden”, si legge nel comunicato, “da tempo ha affermato che l’America può essere definita con una sola parola: possibilità. Questi diciassette americani, dimostrano il potere della possibilità e incarnano l’anima della nazione: lavoro duro, perseveranza e fede. Hanno superato ostacoli importanti ottenendo risultati impressionanti nelle arti e nella scienza, dedicando le loro vite a sostegno dei più vulnerabili tra noi, agendo con coraggio per guidare il cambiamento nella nostra comunità e in tutto il mondo – spianando la strada alle generazioni future”.

Steve Jobs, si legge ancora nel comunicato, è stato il co-fondatore, amministratore delegato e Presidente di Apple, CEO di Pixar oltre ad avere svolto un ruolo di primo piano presso Walt Disney Company. “La sua visione, immaginazione e creatività, hanno portato a invenzioni che hanno cambiato e continuano ad cambiare le modalità con le quali comunichiamo, così come a trasformare settori quali l’informatica, la musica, l’industria del cinema e delle comunicazioni wireless”.

Oltre all’onorificenza per Steve Jobs è stata annunciata l’assegnazione di altre Medaglie Presidenziali, che riguardano: Simone Biles, Sister Simone Campbell, Julieta García, Gabrielle Giffords, Fred Gray, Father Alexander Karloutsos, Khizr Khan, Sandra Lindsay, John McCain (postuma), Diane Nash, Megan Rapinoe, Alan Simpson, Richard Trumka (postuma), Wilma Vaught, Denzel Washington e Raúl Yzaguirre. La cerimonia di assegnazione si svolgerà il 7 luglio-

