Niantic e Sony lavorano all’audio per realtà aumentata

Niantic, noto soprattutto per Pokemon Go, e Sony Corporation annunciano l’inizio di una collaborazione per sviluppare una tecnologia audio per la realtà aumentata (AR). La tecnologia AR di Niantic, da sempre al servizio del mondo reale, incontra così la tecnologia audio di Sony con l’obiettivo di fornire alle persone un’esperienza in realtà aumentata senza precedenti.

In questa prima fase dell’iniziativa sarà coinvolto Ingress, il popolare gioco fantascientifico di Niantic per iPhone e Android, con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti in una esperienza AR e sonora ancora più impattante e coinvolgente. Maggiori dettagli saranno poi svelati nel corso dell’anno.

«Siamo molto felici di iniziare questo percorso nel campo del suono in Realtà Aumentata con Niantic, che ha sempre rivolto grande attenzione al ruolo del suono nell’esperienza di gioco in AR» dichiara Hiroshi Nakamura, Head of Mobile Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group di Sony Corporation.

«Unendo la tecnologia Spatial Sound di Sony ai contenuti di gioco di Niantic, puntiamo a offrire esperienze sorprendenti che fondono la realtà con i giochi attraverso le cuffie. Non vediamo l’ora di annunciare anche le prossime iniziative per arricchire l’esperienza in cuffia, come il nuovo prodotto LinkBuds, presentato in questi giorni da Sony».

«Sony è un marchio globale con una vasta gamma di prodotti e un’eccellente tecnologia audio» commenta Setsuto Murai, vicepresidente di Niantic, Inc. «Combinando la tecnologia audio di Sony con la tecnologia AR di Niantic, crediamo di poter offrire un nuovo livello di customer experience in realtà aumentata, estendendo l’esperienza sensoriale oltre a quello che si può vedere. Non vediamo l’ora di fornire un’esperienza AR sempre più coinvolgente e immersiva».

A fine 2021 Niantic ha rilasciato il kit per creare esperienze, giochi e contenuti per Realtà aumentata e Metaverso. Sony ha lanciato il sito web ufficiale dedicato al prossimo visore di seconda generazione PlayStation VR2.