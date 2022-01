Sony svela nuovi dettagli su PlayStation VR2 al CES 2022

Sony è stato tra i primi colossi della tecnologia a credere e investire nella realtà virtuale: da tempo la società sta lavorando al suo prossimo visore, mentre a marzo del 2021 ha mostrato le prime immagini ufficiali dei nuovi controller dedicati: in occasione del CES 2022 di Las Vegas Sony annuncia che si chiamerà PlayStation VR2 offrendo le prime specifiche tecniche principali.

Naturalmente il prossimo visore per giochi ed esperienze in realtà virtuale sarà compatibile con la console PlayStation 5 e con i controller VR2 Sense. Offrirà la risoluzione di 2.000 x 2.040. pixel per occhio con un campo visivo di 110 gradi. I due schermi supportano frequenze di aggiornamento comprese tra 90Hz fino a un massimo di 120Hz, con supporto per 4K e HDR.

Grazie alla presenza di più videocamere integrate Sony PlayStation VR2 sarà anche in grado di tracciare i movimenti della testa dell’utente e dei controller. Sarà interessante verificare se la presenza delle videocamere per il tracciamento verrà sfruttata anche per dotare il visore di funzioni di realtà aumentata.

A differenza del primo visore Sony, quello nuovo in arrivo integrerà un motore per offrire un nuovo feedback all’utente. Le vibrazioni del visore verranno sfruttate per rendere i giochi ancora più immersivi, per esempio entrando in funzione per simulare il battito cardiaco accelerato del protagonista del gioco mentre si nasconde da una minaccia, oppure per trasmettere la sensazione di oggetti che passano vicini alla testa.

Il maggiore livello di immersione è assicurato anche dalla presenza di altre due tecnologie: il tracciamento degli occhi per interagire nella realtà virtuale in modo simile a quanto avviene nel mondo reale e audio 3D. Infine Sony ha anche annunciato il primo titolo in lavorazione per PlayStation VR2: si tratta di Horizon Call of the Mountain, una esperienza VR ambientata nell’universo di Horizon. Purtroppo il colosso giapponese non ha annunciato quando Sony PlayStation VR2 sarà commercializzato e il prezzo di vendita.

Al CES 2022 Sony ha presentato due prototipi di auto elettriche, incluso un SUV, oltre ai nuovi televisori Bravia del 2022 mini LED e OLED.