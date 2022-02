Metaverso, i dati in mano a Facebook preoccupano gli utenti

Da un recente sondaggio sull’ambito metaverso emerge che il 77% degli utenti intervistati è contrario alla visione di una nuova realtà dove dati intimi su nostri comportamenti sociali e azioni fisiche possono essere raccolti e sfruttati da Facebook – Meta. Inoltre, l’87% degli intervistati preferirebbe un metaverso funzionante su una blockchain decentralizzata, con le informazioni registrate distribuendole tra più nodi per garantire sicurezza e resilienza.

Questo sentiment è maggiormente diffuso tra gli intervistati della cosiddetta Gen Z (la generazione dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012), che preferirebbero il 10% in più rispetto ai Millennial (nati tra l’inizio degli anni Ottanta e la metà dei Novanta), un metaverso con blockchain.

L’indagine è stata condotta a gennaio da Advokate Group, azienda con sede a Hong Kong, sfruttando dati di Mechanical Turk, servizio di Amazon di crowdsourcing che permette di incrociare domande e risposte. Metà degli intervistati riferisce di avere età compresa tra i 18 e i 25 anni; il 21% tra 33 e 40 anni, il 13% tra 41 e 56, e il 4% 57 anni o più.

I consumatori intervistati riferiscono che userebbero il metaverso per attività ludiche, stare con gli amici, lavoro e incontri, assistere a concerti, per allenamenti, studiare con compagni di classe.

Il metaverso di Facebook è quello al quale fanno riferimento la maggiorparte degli intervistati, l’80% dei quali ha familiarità con il concetto di metaverso del social. Metà degli intervistati riferisce di familiarità con Minecraft, seguita da Fortnight, Roblox e Sandbox. Alla domanda di quante persone di loro conoscenza si uniranno al metaverso nei prossimi anni, il 46% ha risposto una o due, il 38% tre o quattro; circa il 10% ha risposto cinque o sei; il 7% ha risposto di non prevedere affatto l’ingresso nel metaverso.

Il 39% degli utenti ha riferito che passerebbe nel metaverso tra le 3 e le 4 ore al giorno, la stessa percentuale di persone che intenderebbero passare nel metaverso fino a un massimo di due ore al giorno. Il 7% ha riferito di non avere intenzione di passare giornalmente del tempo nel metaverso.

Il dato più interessante arriva ad ogni modo da aspetti che riguardano la potenzialità di monetizzare le azioni degli utenti. Il 93% degli intervistati riferisce che gradirebbe possibilità di guadagnare soldi trasferibili all’infuori del metaverso. Altre attività gradite sarebbero quelle relative alla socializzazione con altri gamer, la personalizzazione degli avatar, gli acquisti di oggetti nei giochi, la possibilità di comprare, vendere e visualizzare NFT.

Il 48% degli intervistati ritiene che saranno necessari da tre a sei anni prima che il concetto di metaverso diventi mainstream; il 23% ritiene invece che saranno necessari almeno dieci anni.

