iPhone 14, Kuo prevede una fotocamera frontale migliore

Ming Chi Kuo è stato tra i primissimi a prevedere l’arrivo di un più potente sensore da 48 megapixel nei prossimi iPhone 14 Pro (qui ulteriori dettagli e specifiche tecniche attese), contro i 12 MP attuali, ed ora lo stesso analista ritiene probabile che tutti i modelli saranno dotati di una fotocamera frontale migliorata.

Questa volta l’analista non indica la risoluzione del sensore, ma si concentra sull’apertura dell’obiettivo che dovrebbe aumentare dagli attuali f/2.2 per arrivare fino a f/1.9, in contemporanea abbandonato la focale fissa per adottare un sistema AF di messa a fuoco automatico.

Questi due upgrade secondo Kuo renderanno possibile un migliore effetto di profondità di campo nella modalità Ritratto sia per le foto che nei video. Invece la funzione di autofocus migliorerà la qualità delle videochiamate, sia tramite la Apple FaceTime che conte altre principali piattaforme per le videochiamate e le videoconferenze.

Occorre rilevare che nei suoi report Ming Chi Kuo spesso indica direttamente società e fornitori Apple, invece in questo caso la previsione sembra sia formulata non tanto in base a informazioni di prima mano provenienti dalla catena di fornitura di Cupertino, quando piuttosto di una previsione formulata in base a tendenze di mercato.

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022

Nella parte frontale degli iPhone 14 sembra avremo un altro cambiamento rilevante: almeno nei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max Apple sembra sostituirà per la prima volta il notch sostituendolo con due fori nel display, uno per ospitare la fotocamera frontale e uno per il sistema che rende possibile il riconoscimento del volto tramite Face ID.

Nelle scorse ore i primi presunti stampi degli iPhone 14 hanno confermato dimensioni e variazioni rispetto alla gamma attuale iPhone 13. Tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet.