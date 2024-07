Nikon e Asus insieme a supporto dei professionisti italiani

Pubblicità

Da una parte la linea ProArt della taiwanese Asus, dall’altra il sistema mirrorless Z e le ottiche Nikkor Z Serie S della giapponese Nikon. Nel mezzo, la visione comune: fornire ai professionisti gli strumenti migliori possibili per esprimere al meglio la propria creatività.

Parte da qui la nuova partnership stretta all’interno delle sedi italiane dei due colossi che, se già da anni riescono a soddisfare le esigenze dei professionisti del settore con il proprio catalogo di prodotti, adesso mirano a renderli ancora più integrati tra loro, per un’esperienza d’uso ancora migliore.

Asus ProArt

Per chi non la conosce, la serie ProArt di Asus comprende un vasto ecosistema di soluzioni che spaziano dai notebook alle componentistiche per PC, passando per decine e decine di monitor professionali capaci di offrire elevata precisione del colore e una fedeltà visiva di alto livello.

Questi ultimi sono quelli che generalmente scelgono fotografi, videomaker e designer per una post-produzione affidabile e di qualità, grazie anche al fatto che questi schermi sono dotati di calibrazione hardware e supporto esteso dei formati HDR.

I monitor di questa gamma sono sia portatili che fissi, con diagonali che vanno dai 15,6″ ai 32″ e con la possibilità di scegliere tra pannelli IPS, Mini Led e OLED, adattandosi così alle più svariate esigenze dei professionisti.

Tra i più diffusi ne citiamo tre: il ProArt Display OLED PA32DC, il ProArt Display PA32UCR-K e il ProArt Display PA32UCXR, tutti accomunati da una fedeltà dei colori senza pari e supporto 4K, ma i modelli serie ProArt sono davvero tanti e sarebbe impossibile citarli tutti (però se volete approfondire potete scoprirli partendo da qui).

Nikon mirrorless Z

Dall’altra parte come dicevamo c’è Nikon e il suo sistema mirrorless Z, che mette in campo fotocamere e ottiche di livello professionale, versatili e con autofocus rapido e preciso. In questo settore le ottiche Nikkor Z Serie S sono particolarmente apprezzate per le prestazioni che riescono a raggiungere anche nelle situazioni più difficili, come in ambienti scarsamente illuminati e nelle scene ad alta velocità.

Altamente nitide, offrono bokeh naturali e una costruzione robusta, che è buona cosa per chi scatta anche all’aperto.

La partnership

Come dicevamo questa collaborazione nasce dalla volontà di ASUS Italia e Nikon Italia di supportare i creativi in tutte le fasi del loro lavoro, dall’acquisizione delle immagini alla post-produzione.

