Apple vuole torturare i suoi dispositivi prima di venderli

Pubblicità

Apple vuole mettere in piedi un nuovo laboratorio di ricerca a Shenzhen, in Cina, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti di punta. In altri termini, la Mela vuole mettere sotto torchio il proprio hardware prima di metterlo in commercio.

Il nuovo laboratorio di Shenzhen aumenterà le capacità di ricerca di Apple, concentrandosi su test di affidabilità e qualità per i prodotti chiave. Questo centro si dedicherà allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche di produzione, garantendo che dispositivi come iPhone, iPad e Apple Vision Pro possano resistere a condizioni di utilizzo estreme: dall’attività fisiche alle temperature rigide.

L’apertura del laboratorio arriva proprio nel momento in cui Apple sta intensificando la produzione della sua linea di iPhone 16, la cui uscita è prevista per l’autunno ormai prossimo.

La scelta di Shenzhen, del resto, risulta strategica per la sua vicinanza a molti fornitori di Apple, ma l’annuncio non arriva totalmente a sorpresa. Ed infatti, l’azienda aveva annunciato i piani del nuovo laboratorio già a marzo scorso, nonostante la filosofia di diversificazione della capacità produttiva in Paesi come Vietnam e India. Tuttavia, la Cina continua ad essere un centro di produzione fondamentale per Apple.

La nuova struttura di Shenzhen fa parte di un’espansione più ampia, che include centri di ricerca e sviluppo a Pechino, Shanghai e Suzhou con Apple che ha investito circa 138 milioni di dollari in queste strutture.

Secondo Bloomberg, il Chief Operating Officer di Apple, Jeff Williams, ha recentemente visitato Shenzhen proprio per discutere piani di investimento e collaborazione. Williams ha sottolineato il ruolo cruciale di Shenzhen nella strategia di mercato di Apple e la sua visita in Cina ha incluso incontri con alti funzionari cinesi a Pechino, oltre ad una visita a un Apple Store nel distretto commerciale di Wangfujing e la visione di un film girato con iPhone 15 Pro Max e ad un incontro con la compagnia di intrattenimento Migu, che ha presentato la sua app sviluppata per Apple Vision Pro.