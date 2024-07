Lexar lancia l’SSD ultra portatile per iPhone, Android, mirrorless e DSLR

Pubblicità

Lexar ha annunciato il lancio di una campagna su Kickstarter per il nuovo Professional Go Portable SSD con Hub, che sarà possibile collegare a fotocamere o smartphone. Si tratta di un accessorio che si rivolge a un pubblico vasto, tra creatori di contenuti e micro-filmaker.

Con le periferiche del mondo dello storage video sempre in evoluzione, marchi come Lexar e OWC stanno spingendo i limiti di quanto spazio di archiviazione può essere inserito in formati sempre più compatti. Insieme alla crescita della tecnologia camera-to-cloud, questo settore sta assistendo ad una evoluzione delle frontiere di archiviazione, con molte esigenze contrastanti.

Rivolgendosi ai creatori di contenuti e ai micro-filmaker, Lexar ha annunciato il lancio di un SSD portatile ultra-compatto su Kickstarter. Prende il nome completo di Lexar Professional Go Portable SSD con Hub e promette di essere estremamente piccolo e versatile, potendolo di fatto collegare a fotocamere o smartphone, offrendo fino a 2TB di spazio di archiviazione.

Probabilmente progettato specificamente per i modelli più recenti di iPhone (come l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro), grazie alla connettività USB-C, questo SSD portatile dovrebbe essere abbastanza flessibile da essere utilizzabile anche con modelli futuri di iPhone o altri smartphone. Inoltre, potrebbe essere un’opzione utile anche per fotocamere mirrorless o DSLR.

Con un form factor compatto di appena 6,88×4,34×0,81 cm e uno spessore inferiore a 0,85 cm, è dotato di quattro porte USB-C e supporterà la ricarica PD fino a 30W, con velocità di trasferimento fino a 10Gbps.

Prezzo e disponibilità

Sebbene la campagna Kickstarter non sia stata ancora iniziata, si sa già che il prezzo partirà da 129 dollari. Non appena disponile si saprà sicuramente qualcosa in più sulla data di lancio e sulle varie opzioni di acquisto.