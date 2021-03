Registratore di cassa addio, arriva l’app sul cellulare

In un contesto in cui l’emergenza sanitaria spinge le attività ad adottare soluzioni sempre più digitali e flessibili, “Cassa Digitale” è presentato dalla Confcommercio Provincia di Pisa come un innovativo e sicuro sistema dedicato a imprese e attività commerciali che dà la possibilità di sostituire il registratore di cassa con una semplice app, in grado di gestire l’emissione a norma di scontrini elettronici e i pagamenti digitali direttamente dal cellulare, utilizzabile da tutti i dispositivi come smartphone, tablet e computer. Con una novità non da poco: il sistema accetta i pagamenti digitali bypassando i POS convenzionali in modo da evitare le pesanti commissioni su ogni transazione.

“Cassa Digitale” ideato e realizzato dall’azienda pisana Omeganex (qui i dettagli) permette di emettere rapidamente scontrini elettronici e fatture, che vengono trasmessi direttamente dall’app all’Agenzia delle Entrate, e che possono essere immediatamente stampati oppure inviati al cliente con Qrcode o una semplice foto.

Il sistema consente di evitare i frequenti e spesso costosi aggiornamenti necessari per il registratore di cassa, ed è particolarmente adatto alla situazione attuale, in cui è necessario evitare assembramenti e garantire il distanziamento all’interno e all’esterno delle attività. “Cassa Digitale” può essere utilizzato in più punti dentro lo stesso negozio, grazie alla possibilità di condividere in modo sicuro il proprio accesso al punto cassa con i propri collaboratori e l’emissione rapida dello scontrino permette di evitare code e attese, anche in caso di mancata connessione. Se il sistema è off line infatti lo scontrino viene generato e inviato automaticamente all’Agenzia delle Entrate al momento della riconnessione.

Attraverso la stessa app le attività possono gestire anche il sistema della Lotteria degli scontrini, semplicemente inquadrando il codice lotteria del cliente con la propria fotocamera e inserendolo su “Cassa Digitale”.