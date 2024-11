Su Amazon si comprano i MacBook Pro con processore M4 anche a rate senza interessi

Pubblicità

Si Amazon, dopo i Mac mini M4, arrivano anche i MacBook Pro M4. I nuovi portatili professionali presentati solo poche ore fa, sono già disponibili per il preordine con spedizione in tempi del tutto simili a quelli di Apple e prezzi identici.

Stiamo parlando, come detto, dei MacBook sia con schermo da 14″ che schermo da 16″. La gamma per ora non è facile da reperire su Amazon per il solito iniziale problema di costruzione delle vetrine che si verifica quando arrivano, come nel caso di portatili, differenti versioni dello stesso prodotto.

Al momento i MacBook Pro sono letteralmente sparsi su varie pagine; ci sono sia quelli con processore M4 che con M4 Pro già ordinabili. Potete comprare anche quelli con M4 Max benchè solo in versione 14″.

Rircordiamo che il nuovi MacBook Pro M4 sono identici esteticamente ai precedenti modelli ma hanno ottenuto significative novità. In particolare i MacBook Pro con M4 hanno:

16GB di RAM

tre porte Thunderbolt 4 (avevano due porte Thunderbolt 3)

Supporto a due monitor esterni 6K

Opzione in colore nero

I MacBook Pro M4 con processore Pro e Max

Tre porte Thunderbolt 5

Schermo migliorato con opzione nano texture

Videocamera 12 MP

Aumento dell’autonomia fino a 24 ore per il modello 16″ (22 per il modello 14″)

Supporto di due display 6K per M4 Pro e 4 su M4 Max

I nuovi MacBook Pro partono da un prezzo di 1949 € e arrivano a 4800 € per le configurazioni più avanzate con schermo da 16″.

Amazon offre il preordine al pari di Apple. Ordinando oggi la macchina sarà spedita il giorno 8 novembre. A differenza di Apple, Amazon vi offre anche l’acquisto in cinque rate senza interessi e senza garanzie.

Se per caso foste interessati all’acquisto con questa formula procedete fino al carrello e selezionate l’opzione in questo specifico punto del processo di acquisto.

Click qui per accedere alla pagina con tutti i Mac disponibili al momento; tenete conto che siamo in un momento di riassortimento che quindi i prodotti possono andare e venire.