Twitter prova il tasto voto negativo nel mondo

Twitter sta espandendo il test di un pulsante “downvote” per assegnare un voto negativo ai messaggi, ora coinvolgendo un gruppo selezionato di utenti in tutto il mondo, dopo aver ricevuto feedback positivi dai suoi esperimenti iniziali lo scorso luglio.

Twitter ha affermato che il numero di voti negativi ottenuti da una risposta non sarà visibile al pubblico. Ma anche se il conteggio totale non è pubblicamente visibile, i voti negativi possono essere visti solo dall’utente che li ha effettuati, il social li impiegherà per valutare e selezionare meglio contenuti e risposte pertinenti per l’utente.

Nel primo round di test, Twitter ha offerto diverse versioni di downvoting. Alcuni hanno visto pulsanti di voto positivo e negativo, mentre altri hanno visto solo un pulsante di voto negativo accanto all’opzione cuore/mi piace. Una terza versione mostrava invece i pulsanti pollice su e giù. Twitter non ha detto se i nuovi test globali avrebbero offerto le stesse opzioni o se il tasto voto negativo assumerà una diversa connotazione.

Twitter ha affermato che la maggior parte degli utenti ha cliccato sul downvote perché il messaggio è stato percepito come offensivo, o perché l’hanno percepito come non pertinente oppure entrambi i casi.

Se si guarda ad altri social, si scopre che Reddit ha utilizzato i voti negativi dal debutto nel 2005. Anche Facebook ha testato i downvote nel 2018, ma non è mai diventata una funzionalità permanente. Instagram, nel frattempo, consente agli utenti di nascondere i Mi piace per rimuovere parte della pressione negativa associata a un post.

Ad esempio, non mi piace, voti negativi ed emoji di reazione sono spesso citati dai critici dei social media come caratteristiche che possono migliorare le conversazioni o renderle più nocive. Finora, secondo Twitter, l’esperimento è stato positivo:

Le persone che hanno testato il downvoting concordano sul fatto che migliora la qualità delle conversazioni su Twitter. Siamo entusiasti di vedere come la pensano gli altri man mano che diventa disponibile per più di voi

Ricordiamo che tra le ultime novità, Twitter sembra pensare a post più lunghi, con la possibilità di una sezione Articoli. Twitter sta sperimentando anche una nuova barra di ricerca per iPhone. Per tutte le notizie relative al mondo di Twitter, e alle notizie a questo social collegate, il link di riferimento è direttamente questo.