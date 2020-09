Notti Bianche TrenDevice: l’appuntamento con gli Sconti inizia stasera alle 20:00

Quante volte vi capita di avere durante la giornata troppi impegni, mille faccende da sbrigare e problemi da risolvere? Quando arriva la sera però tutto sembra rallentare, permettendovi di dedicarvi esclusivamente a voi stessi.

Per questo motivo TrenDevice ha pensato a un’offerta su misura per voi: dal 2/9 al 5/9, con le Notti Bianche di TrenDevice potrete risparmiare ben 40 € per ogni ordine minimo di 200 €, inserendo in fase di check out il codice che verrà comunicato ogni sera alle ore 20:00. Iniziamo oggi quindi con la prima Notte Bianca: dalle ore 20:00 fino alle 8:00 di domani 3/9, utilizzando il codice LUNA ottenete uno sconto di -40 €.

Vi ricordiamo che il nome del codice cambierà ogni sera. Quindi, se stasera non riuscirete ad acquistare, iscrivendovi alla newsletter di TrenDevice riceverete via email il codice da utilizzare, oppure alle ore 20:00 potete collegarvi sul sito o seguire TrenDevice sui social (Facebook e Instagram) per scoprire il nuovo codice sconto che verrà comunicato ogni sera.

Negli ultimi mesi, la scelta di TrenDevice si è ampliata sempre di più, offrendo iPhone, smartphone Android e molti altri dispositivi Hi-Tech per ogni esigenza: dai più economici, a quelli più recenti e all’avanguardia. Se siete interessati ad un nuovo iPhone, ma non sapete quale modello scegliere, TrenDevice ha realizzato un nuovo strumento, che in pochi click vi aiuta nella scelta dell’iPhone più adatto alle vostre esigenze.

L’azienda, ormai celebre nell’ambito dell’economia circolare, è apparsa sui canali Sky tramite il nuovo spot che illustra il servizio offerto da TrenDevice. La campagna pubblicitaria continua anche sul canale La7, entrando nelle case di milioni di italiani. Se non l’avete ancora visto, a questo link potete vedere lo spot completo.

La scelta di iPhone Ricondizionati è molto ampia, e anche nell’ultimo mese, l’iPhone 8 e l’iPhone X si confermano ancora i due modelli più venduti su TrenDevice. L’iPhone 8 Ricondizionato è sicuramente uno degli iPhone con il migliore rapporto qualità prezzo: fotocamera da 12 MP e possibilità di registrare video in 4K. L’iPhone X ricondizionato ha lo schermo Super Retina HD, Multi-Touch OLED da 5,8 pollici, con 2436 x 1125 pixel; con l’innovativa tecnologia del “Face ID” potete sbloccare il dispositivo con il vostro volto in poco più di 1 secondo. Fotocamere da 12 MP con teleobiettivo e grandangolo, zoom ottico e zoom digitale fino a 10x e batteria ad alte prestazioni con autonomia in conversazione fino a 21 ore e navigazione internet fino a 12 ore.

Avete visto gli Huawei Ricondizionati? Oltre all’intera gamma di iPhone, potete trovare anche i Samsung Galaxy Ricondizionati, le PlayStation 4 (nelle diverse versioni), iPad, Apple Watch ed AirPods. TrenDevice diventa così un recommerce sempre più completo e adatto a ogni esigenza: sia dal punto di vista dei prodotti, che dei servizi. TrenDevice + è infatti un servizio di membership esclusivo con 6 incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€. E’ stato inoltre introdotto su TrenDevice il servizio di pagamento rateale, con il quale avete la possibilità di acquistare i migliori Ricondizionati pagandoli in 5 comode rate mensili a tasso 0%, per importo minimo di 250€.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli sul mercato con garanzia di un anno e offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.