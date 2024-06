Il nuovo iPad mini comincia dagli OLED

Pubblicità

Samsung Display accelera nell’espansione del business degli schermi OLED per i dispositivi Apple. Dopo aver avviato la produzione di pannelli OLED per iPad Pro quest’anno, l’azienda ha recentemente iniziato a sviluppare pannelli della stessa tipologia anche per iPad mini.

Secondo fonti del settore, il mese scorso Samsung Display ha avviato lo sviluppo di campioni di display per il nuovo tablet OLED di Apple, l’iPad mini.

Finora, Apple ha utilizzato pannelli LCD per la serie iPad, ma a partire dai modelli rilasciati quest’anno, ha iniziato a introdurre OLED, seppur applicando questa tecnologia solo ai modelli Pro da 11 e 12,9 pollici. Questi pannelli, ricordiamo, sono prodotti in serie da Samsung Display e LG Display a partire dal primo trimestre dell’anno.

Adesso, Apple prevede di utilizzare pannelli OLED anche per i modelli iPad mini e Air, previsti per il 2026. Ed allora, Samsung Display avrebbe iniziato lo sviluppo di campioni di pannelli da 8 pollici per iPad mini già dal mese scorso. Anche alcuni partner locali di Samsung Display avrebbero iniziato a lavorare sul progetto.

Il rapporto ritiene che Samsung Display prevede di produrre questi pannelli nella linea A2 a Cheonan, che attualmente produce principalmente OLED rigidi da 5,5 pollici. La linea A2, adesso, starebbe aumentando la produzione di pannelli destinati, invece, ai tablet.

Secondo le stime del settore, l’obiettivo di produzione in serie potrebbe essere raggiunto già nella seconda metà del 2025. Nonostante il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, Samsung Display avrebbe accumulato competenze nella tecnologia OLED per dispositivi IT, proprio grazie ai modelli iPad Pro.

Un rappresentante del settore ha dichiarato che “Samsung Display ha iniziato a sviluppare campioni di OLED per iPad mini su richiesta di Apple il mese scorso”. Lo stesso rappresentante ha aggiunto che dopo lo sviluppo dei campioni iniziali nella prima metà dell’anno, si entrerà entrare nella fase di sviluppo per la produzione di massa già entro la fine dell’anno.

Si tratta di un progetto significativo perché rappresenta un importante passo avanti nell’espansione del business OLED per dispositivi IT di Samsung Display.

I numeri di Samsung

Samsung Display prevede di fornire 4-5 milioni di pannelli per il modello iPad Pro da 11 pollici quest’anno, con tali pannelli che costano 3-4 volte di più rispetto a quelli per smartphone.

Attualmente, si prevede una produzione di 10 milioni di pannelli OLED per iPad mini, anche se l’aspettativa è di aumentare questi numeri, sempre che Samsung Display riesca a garantire tale quantità iniziale.