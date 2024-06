iOS 18, le novità di Mappe di Apple

Pubblicità

Tra le novità in arrivo con iOS 18, Apple ha riferito che includerà migliorie per Mappe; gli aggiornamenti includono i sentieri per i parchi nazionali degli Stati Uniti, con la possibilità di creare itinerari a piedi personalizzati.

Per Mappe di Apple – per ora in USA e Giappone – sono previsti sentieri e itinerari a piedi personalizzati. L’utente può scoprire migliaia di percorsi in 63 parchi nazionali degli Stati Uniti, filtrati per lunghezza, altitudine e tipo di percorso, e salvere questi percorsi per l’uso offline (utilizzabili anche in assenza di connessione).

Apple spiega che è possibile creare itinerari personalizzati (es. per sentieri escursionistici e e passeggiate) per pianificare qualsiasi cosa, da un percorso per allenarsi in zona a un tour a piedi di un’intera giornata in una nuova città. Inoltre, è possibile salvare sentieri, itinerari a piedi personalizzati e luoghi di interesse nella nuova Places Library (richiamabili con indicazioni vocali passo dopo passo) e aggiungere note personali.

Queste novit di Mappe valgono ovviamente anche per l’app omonima di macOS 15 Sequoia.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anchewatchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

