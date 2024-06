iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, cosa cambia nell’app Freeform

Pubblicità

L’app Freeform, inclusa di serie su iPhone da iOS 16.2, su iPad da iPadOS 16.2 e su Mac da macOS Ventura 13.1 in poi, è una uno strumento utile per aiutare le persone a organizzare e disporre visivamente i contenuti su un’area di lavoro flessibile dando loro la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare, il tutto in un unico posto e senza preoccuparsi di layout o dimensioni delle pagine.

L’app consente d’aggiungere un’ampia gamma di file e visualizzarne un’anteprima in linea senza dover uscire dalla lavagna; offre funzionalità di collaborazione (più persone possono lavorare sulla stessa lavagna) ed è possibile collaborare durante una chiamata FaceTime. Le lavagne di Freeform vengono archiviate su iCloud, quindi l’utente può sincronizzarle su tutti i dispositivi.

La novità più importante con iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia è la possibilità di creare delle scene per organizzare per argomento le sezioni di una lavagna, o presentare i contenuti muovendosi rapidamente.

La funzione “Crea scena” permette di presentare le aree salvate della lavagna e passare dall’una all’altra aggiungendole come scene. Un piccolo pulsante dedicato (“”Navigatore scena”) a forma di stella appare nell’angolo inferiore sinistro; facendo click sul pulsante in questione appaiono altre voci, inclusa l’opzione “Aggiungi scena” che permette di mostrare e raggiungere facilmente diverse aree della lavagna. Dopo avere creato una scena, possiamo chiamare al volo la sezione desiderata selezionandola da un semplice elenco. Le scene possono essere rinominate, sostituite, stampate, esportate in PDF ed eliminate.

Nella barra strumenti l’opzione “Invia una copia” permette di condividere una copia della lavagna con altre persone perché possano modificarla.

Su macOS Sequoia nel menu File troviamo le nuove voci “Esporta lavagna come PDF”, “Esporta scene come PDF”; nel menu “VIsta” la voce “Scena” che permette di richiamare le opzioni “Aggiungi scena”, “Mostra scena successiva”, “Mostra scena precedente” e “Nascondi navigatore scene”.

Alcune funzionalità di modifica sono state migliorate: è possibile sfruttare il posizionamento preciso grazie all’allineamento griglia (menu Vista > Allinea alla griglia), sono presenti opzioni più flessibili per i grafici e la creazione più rapida di elenchi testuali.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anchewatchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

