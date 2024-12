Ideato un elettrolita per batterie molto più efficienti per le auto elettiche

Pubblicità

Alcuni ricercatori hanno sfruttato l’acceleratore di elettroni Canadian Light Source (CLS) per analizzare un nuovo tipo di materiale agli ioni di litio che dovrebbe essere destinato a future batterie, denominato “elettrolita a cristallo singolo”, caricato e scaricato senza sosta per sei anni nel laboratorio di Halifax.

Si tratta di un materiale per le batterie che supporta oltre 20.000 cicli prima di arrivare all’80% di capacità massima, equivalente alla possibilità di percorrere 8 milioni di km, più di otto volte la vita massima delle tradizionali batterie a ioni di litio, la cui durata è stimata a circa 2400 cicli con una profondità di scarica media dell’80%.

Stando a quanto riferisce il sito Tech Xplore, l’esame della batteria con l’elettrodo a singolo cristallo non ha evidenziato segni di stress meccanico dopo anni di test, e un ricercatore ha anche dichiarato che, dopo le analisi, il materiale in questione “sembrava molto simile a una cella nuova di zecca”.

Toby Bond, ricercatore senior del CLS che ha effettuato le ricerche per la sua tesi di dottorato, attribuisce la quasi assenza di degradazione evidenziata nel nuovo tipo di batteria a differenza nelle forme e al comportamento delle particelle che costituiscono gli elettrodi della batteria. Il singolo cristallo, come il nome lascia intuire, è un pezzo unico, un elemento che somiglia a un cubetto di ghiaccio. “Se raccogliete una palla di neve in una mano e nell’altra un cubetto di ghiaccio, è più facile comprimere la palla di neve”, spiega Bond. “Il cubetto di ghiaccio è molto più resistente alle sollecitazioni meccaniche e alla pressione”.

I ricercatori sanno da tempo che l’elettrolita ha un impatto rilevante sul rendimento delle batterie, sulle prestazioni e la durata, ma è la prima volta che qualcuno ha studiato celle in grado di offrire un ciclo di vita così lungo.

Secondo Bond, siamo vicini alla realizzazione di batterie che non limiteranno più i veicoli elettrici, e dureranno quanto altri componenti delle auto. Per fugare i timori riguardo all’usura rapida delle batterie fra gli acquirenti, oggi la maggior parte dei produttori offre garanzia aggiuntive sulle batterie; ulteriori migliorie su questo versante, potrebbero fugare ulteriori dubbi e rendere ancora più attraenti le auto elettriche.

