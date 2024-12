Il design dei PCB di OKI cambia la dissipazione del calore nei componenti elettronici

Pubblicità

La giapponese OKI Circuit Technology ha annunciato un nuovo design per PCB (printed circuit board), in altre parole i supporti/circuiti stampati usati per interconnettere tra di loro i vari componenti elettronici, vantando migliorie fino a 50 volte superiori nella dissipazione del calore.

L’azienda del Sol Levante crea PCB da oltre 50 anni e vanta un portfolio con una vasta gamma di applicazioni utili in una molteplicità di settori.

L’ultima innovazione è un PCB preparato con quelle che sembrano “monetine” di rame a gradini, elementi di forma tonda o quadrata che è possibile disporre sui circuiti, pensati per applicazioni dove sistemi di raffreddamento ad aria si rivelano poco pratici, ad esempio dispositivi in miniatura o applicazioni destinate a spazi esterni.

La dissipazione del calore è da sempre uno dei problemi che bisogna affrontare quando si sfruttano tecnologie basate su componenti ad alta frequenza. Finché le frequenze in gioco si mantengono basse, i parametri dei segnali rimangono all’interno della caratterizzazione dei dati e il circuito svolge tutte le sue funzionalità come previsto; al crescere della velocità, valori di frequenza maggiore hanno un impatto sulle proprietà del circuito, sino alla potenziale compromissione del sistema.

Tra i metodi usati per raffreddare sistemi elettronici vi sono dissipatori e ventole di raffreddamento. I dissipatori sono tipicamente posizionati sui componenti che generano la maggiore quantità di calore (es. la CPU), fissati con delle viti direttamente sul PCB; le ventole sono usate quando il PCB si trova all’interno di un box e sono utili per favorire la dissipazione dell’aria calda nell’ambiente circostante.

Come accennato, non sempre dissipatori e ventole sono utilizzabili; il design di OKI prevede dei sottili “gettoni” in rame, strutture che somigliano ad ampi rivetti, in grado di migliorare l’efficienza di conduzione del calore e possono essere adattate alla forma dei vari circuiti elettronici. Tra i possibili beneficiari di questo sistemi, i produttori di motherboard quali Asus, ASRock, Gigabyte, MSI e altri ancora. Trovate tutti i dettagli (questa pagina del sito OKI.