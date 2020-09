Nuovo iPad 10,2 è in pronta spedizione su Amazon

A distanza di qualche giorno dal loro lancio i nuovi iPad sembrano essere già un successo., Su Apple Store sono in consegna solo nella seconda metà di ottobre e nei negozi sono scarnissimi. Ma un modo per comprarne uno, magari in vista dell’attività scolastica o per avere un ottimo sistema per giocare, navigare in Internet o per vedere film o leggere notizie, c’è: andare su Amazon dove alcuni modelli sono in pronta consegna.

iPad 8 lo ricordiamo è il più accessibile degli iPad. Nella nuova versione non cambia il design ma migliora dentro grazie al processore A12 Bionic – con CPU a 6 core e GPU a 4 core – accompagnato dal Neural Engine di seconda generazione, promettendo un aumento della velocità fino al 40% e potenza raddoppiata per quanto riguarda la gestione della grafica, quindi in special modo sia coi i videogiochi che con il montaggio video e il fotoritocco. Secondo Apple è «Due volte più veloce dei notebook Windows, tre dei tablet Android e sei volte più veloce dei Chromebook di Google».

Le caratteristiche di base sono quelle che conoscete

display Retina da 10.2 pollici

Chip A12 Bionic con Motore Neurale

Supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard

Fotocamera posteriore da 8 MP, videocamera anteriore FaceTime HD da 1,2 MP

Altoparlanti stereo

Come dicevamo sull’Apple Store tutti i modelli sono in ordine ma con consegna molto in là nel tempo; non saranno spediti prima del 19-26 ottobre. Ma si può comprare anche su Amazon con consegna rapida e spedizione addirittura entro oggi e recapito entro mercoledì (ma in molte parti d’Italia arriverà anche prima). Ecco quali comprare per averlo subito

Un unico avviso: alcuni modelli sono in quantità molto limitata: pochissimi pezzi. Se vi interessa, vi conviene comprare subito.