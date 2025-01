Apple rilascia un nuovo quadrante per Apple Watch e nuovi sfondi iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un nuovo sfondo Apple ufficiale, sappiate che la società ne ha appena rilasciato uno per iPhone, iPad e Mac. C’è anche una nuova watchface per Apple Watch.

L’arrivo dei nuovi sfondi è collegato al recente annuncio di Apple, relativo all’apertura di un nuovo Apple Store presso il centro commerciale MixC Hefei a Hefei, in Cina, prevista per il 18 gennaio alle 10:00, ora locale.

Per celebrare l’inaugurazione dello store, Apple ha condiviso uno sfondo speciale e un nuovo quadrante per Apple Watch, entrambi caratterizzati da un logo Apple dal design esclusivo. Lo sfondo è disponibile al download sul sito ufficiale Apple, seguendo i relativi link per iPhone, iPad e Mac.

Come curiosità, anche se non ci riguarda da vicino, in vista del Capodanno cinese, che si terrà a fine mese, Apple lancerà una promozione in Cina che offrirà sconti su alcuni prodotti selezionati.

Nel frattempo, a titolo di curiosità, è in corso anche la tradizionale promozione annuale per il Capodanno giapponese, che consente ai clienti in Giappone di ottenere sconti e/o un AirTag speciale l’acquisto di prodotti selezionati.

Buono quadrante per Apple Watch

Tornando agli sfondi, c’è da notare anche l’arrivo di un nuovo quadrante per Apple Watch. Per scaricarlo è sufficiente cliccare direttamente su questo indirizzo. Per installarlo correttamente su Apple Watch vi consigliamo di scaricarlo direttamente da iPhone, oppure inviarlo tramite mail da aprire da iPhone. A questo punto, sarà sufficiente cliccare sul file direttamente dallo smartphone.

Se siete alla ricerca di altri sfondi per i dispositivi Apple non vi resta che partire direttamente da questo indirizzo.