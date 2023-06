I migliori libri su Zelda, Mario e gli altri videogiochi

Videogiochi tutti da leggere. Ormai sdoganati come forma di letteratura interattiva, così come i fumetti vennero sdoganati da Umberto Eco ed Elio Vittorini come letteratura con disegni sequenziali, ci sono anche tanti libri che parlano o raccontano storie o approfondiscono il mondo dei videogame. E non solo libri.

Il lancio del nuovo gioco di Zelda prodotto da Nintendo per la Switch, ma anche il successo della serie tv tratta dal gioco The Last of Us per dire, stanno creando una accelerazione nel mondo dell’intrattenimento videoludico. Ad, esempio, arriva il film di The Legend of Zelda. Infatti, dopo l’enorme successo di Super Mario Bros, un accordo per l’adattamento cinematografico anche della celebre serie di videogiochi fantasy sarebbe in fase di chiusura.

Ecco perché siamo andati ad esplorare quali sono i migliori libri da leggere in questo settore con una particolare attenzione per i grandi giochi e la storia della giapponese Nintendo (la casa di Mario e di Zelda) e, nella migliore tradizione della nostra serie di libri, abbiamo messo qui sotto solo il meglio di quel che abbiamo trovato. Buona lettura.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -La guida ufficiale completa (standard)

La cosa più bella del titolo di lancio per Nintendo Switch, cioè The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è che è un gioco open world molto grande, bellissimo ed emozionante. La cosa più brutta è che è veramente difficile. Per fortuna il mestiere di creare le guide dei videogiochi è diventata una vera arte e qui trovate tutto quel che vi serve. Tears of the Kingdom offre un vasto mondo pieno di sfide di ogni genere, di rompicapi complessi, di mostri feroci e di panorami unici. Lavorando a stretto contatto con Nintendo questo libro è stato creato per offrire una guida autorevole e onnicomprensiva all’altezza di un gioco tanto ricco. È stata esplorata ogni funzione e ogni aspetto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con un unico obiettivo: permettere ai lettori di scoprire e apprezzare ogni istante di questo gioco.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -La guida ufficiale completa (da collezione)

La versione ancora più ricca (e secondo noi molto più bella, merita davvero) della guida precedente. Qui ogni rompicapo, enigma e mistero viene risolto. Le soluzioni sono affidabili perché la guida è esaustiva, ma si può anche giocare come si vuole, accedendo ai consigli degli esperti solo quando servono. C’è un atlante esaustivo di Hyrule che permette di pianificare le esplorazioni e identificare tutti i punti di interesse con mappe annotate semplicemente stupende. Finalmente si può completare il 100% del gioco senza problemi!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, La Guida Ufficiale Completa (edizione espansa)

Se volete cominciare dall’inizio, cioè con il primo titolo della duologia uscito nel 2017, ecco qui la guida che fa per voi. A grande richiesta, torna infatti l’Edizione italiana, espansa della guida ufficiale completa per The Legend of Zelda: Breath of the Wild in un manuale di 512 pagine con copertina rigida che tratta tutto il gioco principale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild oltre ai due DLC del pass di espansione “Le prove leggendarie” e “La ballata dei campioni”. Include: sezione di illustrazioni e bozzetti sul pass di espansione, capitoli dedicati che trattano entrambi i DLC, capitolo Riferimenti e analisi, capitolo Mappe, una copertina rigida tutta nuova e un indice completo di 4 pagine.

La storia di Nintendo 1889-1980. Dalla carta da gioco ai game&watch

Questo è il primo volume di un’opera unica creata dallo storico dei videogame francese Florent Gorges. Frutto di sei anni di ricerche, questo primo volume di una serie di tre vi propone di scoprire un Nintendo dimenticato, dalle origini nel 1889 fino agli anni ’80. “In soli 120 anni, Nintendo è passata dallo status di piccola azienda artigianale di quartiere a leader mondiale dell’Interactive Entertainment! Ma questa evoluzione inattesa ed esplosiva non è stata ottenuta senza brucianti delusioni e clamorosi fallimenti. Solo l’ostinazione dei suoi dirigenti e l’originalità dei dipendenti hanno permesso di portare l’azienda sulla via del successo!” Con più di 200 pagine inedite, più di 2000 fotografie esclusive, documenti incredibili e aneddoti gustosi.

Zelda. Dietro la leggenda

Un lavoro unico, con ambizioni enormi per farvi scoprire tutto quel che c’è da sapere dietro alle avventure di Link e di Zelda. Scritto da Silvia Fernández. La storia di The Legend of Zelda è legata a quella di ciascuna delle piattaforme di gioco che Nintendo ha lanciato sul mercato. È stato un lungo viaggio ricco di idee di successo e di errori, ma che ha avuto sempre uno sguardo rivolto all’innovazione e alla ricerca per cambiare tutto ciò che nel mondo dei videogiochi era dato per scontato. Forza, Coraggio e Saggezza. Ma anche magia, fantasia e avventura sono stati gli ingredienti principali di questa saga che dura da oltre trent’anni. Questo libro è un omaggio a uno dei franchise più longevi e iconici della storia dei videogiochi; scoprirete un racconto che vi condurrà tra le trame e i personaggi che hanno reso grande The Legend of Zelda.

The legend of Zelda. Enciclopedia di Hyrule. Il libro ufficiale Nintendo. Deluxe edition

Quello libro non può essere definito diversamente che come un atto di amore. The legend of Zelda ha conquistato con la sua epica i giocatori di tutto il mondo, in oltre trent’anni di storia. Nintendo presenta l’enciclopedia ufficiale interamente dedicata alla saga, a partire dalla prima avventura originale a 8 bit. The legend of Zelda: Enciclopedia di Hyrule è diviso in tre parti. La Storia, dove accompagniamo Link attraverso le diverse ere della leggenda – con approfondimenti, curiosità e informazioni sui luoghi e sui personaggi. Il Database, che offre un’approfondita descrizione di tutti i nemici, gli oggetti, i dungeon e i villaggi mai apparsi nella serie. Gli Archivi, che offrono una panoramica storica su ogni capitolo di The Legend of Zelda, con note, tabelle e illustrazioni. E se tutto questo non dovesse bastare, il volume contiene un’intervista esclusiva al produttore della serie Eiji Aonuma.

Super Mario adventures

L’idraulico italiano non è solo videogame e film. C’è anche il fumetto. Ecco il primo manga dedicato al mitico idraulico protagonista della serie di videogame Nintendo, Che nei capitoli Switch ha raccolto ancora più successi che mai! Ed è diventato un classico al cinema! In questo volume unico, Mario, Luigi e Yoshi devono salvare la Principessa dalle grinfie del malvagio Bowser. Una esilarante avventura a colori per lettori di tutte le età, che coglie perfettamente lo spirito del videogioco e di tutti i suoi personaggi.

Super Mario Bros. La grande avventura di Mario

La storia di Mario e Luigi per i più piccoli, dai 6 anni. Due idraulici finiscono in un Regno bisognoso di eroi, ma non saranno soli. Tanti colorati e chiassosi amici li aiuteranno a portare a termine la loro missione: sconfiggere il cattivissimo Bowser.

Storia del videogioco

Marco Accordi Rikards è uno dei nomi di riferimento quando in Italia si parla di videogiochi. E questa sua storia del settore è straordinaria. Dall’oscilloscopio di Tennis for Two al travolgente successo di Atari negli anni Settanta, dal visionario Donkey Kong di Nintendo all’avvento di PlayStation e Xbox, fino ad arrivare all’iperrealismo della realtà virtuale di Half-Life: Alyx: il videogioco è un medium unico nel suo genere, che ha saputo trasformarsi più e più volte, riuscendo a mettere ogni nuova tecnologia al servizio degli autori e degli artisti dell’interattività, donne e uomini come Roberta Williams e Shigeru Miyamoto, Jane Jensen e Hideo Kojima. La storia del videogioco è una cavalcata tra imprese impossibili e drammatiche cadute, geniali intuizioni e aspre battaglie; la storia di un settore della cultura che, come nessun altro, ha saputo interpretare l’immaginario di una società sempre più sospesa tra reale e virtuale, dove l’interattività si propone come la chiave di volta del futuro di noi tutti.

Game hero. Viaggio nelle storie dei videogiocatori

Cosa sono realmente i videogiochi? Che impatto hanno sulla nostra psiche? In questo libro Viola Nicolucci, psicologa e psicoterapeuta che utilizza e studia la cultura e il linguaggio dei videogame, ci introduce ad alcune e significative storie vere di videogiocatori a livello internazionale. Storie di tutti i giorni, storie di rapporti tra genitori e figli, amici e famiglie. I videogame restituiscono un feedback veloce e da questo i giocatori imparano a prendere nuove decisioni e fare nuove scelte. Vite brevi dunque fatte di malattie, traumi, preoccupazioni e che vedono nei videogame un supporto, un aiuto, uno strumento per il benessere psicologico che passa attraverso la narrazione e l’intrattenimento.

La storia dei videogame in 64 oggetti – World Video Game Hall of Fame

Un libro bellissimo, da avere a tutti i costi. Da Pong a Pokémon Go, dai mainframe agli smartphone: un viaggio nella storia dei videogiochi per scoprire l’impatto rivoluzionario che hanno avuto sulla nostra società. Scritto dagli esperti e dai curatori della World Video Game Hall of Fame (la collezione permanente istituita a New York dal The Strong National Museum of Play), questo volume racconta l’evoluzione dei videogame negli ultimi cinquant’anni, a partire dai primissimi tentativi e progetti fino ai raffinati prototipi dei capolavori visivi di oggi, passando per le controversie e le follie a cui hanno dato vita. Ogni voce è accompagnata da immagini dettagliate – e in alcuni casi da materiale inedito – e offre una nuova prospettiva sui videogiochi che non solo hanno contribuito allo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento videoludico, ma hanno anche trasformato radicalmente il nostro modo di giocare aprendo la strada al gaming come lo conosciamo oggi. Dentro troverete tante curiosità, tra cui: La prima edizione di Dungeons & Dragons e l’inizio dei giochi di ruolo; The Oregon Trail e la nascita dei giochi educativi; La passione dilagante per Pac-Man; L’arrivo delle console con l’Atari 2006; World of Warcraft e le comunità di giocatori online; La costruzione di mondi fantastici con Minecraft; La storia di chi ha sviluppato molti di questi giochi come Roberta Williams, Will Wright e Ed Logg e molto altro ancora. Cinquant’anni raccontati attraverso gli oggetti più rappresentativi della storia dei videogiochi, per tutti i gamer e i fan della cultura pop.

Il mio primo dizionario dei videogiochi cult

Un lavoro umile e apparentemente minore ma capace di dare grandissime soddisfazioni al lettore. Una guida per comprendere i videogiochi-simbolo di ieri e di oggi attraverso le storie dei loro creatori. Un manuale che rivela i segreti, le meccaniche di gioco e le curiosità più sorprendenti dei titoli più venduti e premiati che da anni continuano ad appassionare milioni di giocatori di ogni generazione.

Video-Giochi: Persone, giochi e compagnie che fecero la storia dei videogiochi: Stage one: dalle origini al 1979: Vol. 1

Scritto da Andrea Contato e illustrato da Franco Brambilla, l’illustratore delle copertine dei romanzi di fantascienza di Urania. Da Pong a Silent Hill, dall’Atari 2600 al Dreamcast, dalle origini al 1999, VIDEO-GIOCHI racconta la storia del videogioco in un modo nuovo, con un’attenzione speciale alle persone, alle idee, all’inventiva e alla costante influenza che ogni sviluppatore ha subito e ha a sua volta apportato all’industria dei videogiochi. Basato su approfondite ricerche e interviste inedite, VIDEO-GIOCHI è l’opera più completa sull’argomento, dedicata ad appassionati e neofiti, per tutti quelli che vogliono sapere di più sull’evoluzione del videogioco. Non solo arcade, ma anche console, personal computer e tecnologia: VIDEO-GIOCHI conduce per mano il lettore per rivivere gli anni in cui la rivoluzione è iniziata, mettendo al centro i veri protagonisti della storia del videogioco, gli sviluppatori e i giocatori.

