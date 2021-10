Green Pass in modo Apple: test quotidiani per i dipendenti non vaccinati

Anche in Apple c’è il Green Pass e in una versione più severa: tutti i dipendenti aziendali non vaccinati (o che non hanno indicato all’azienda se sono vaccinati o no) devono sottoporsi quotidianamente a test per individuare la presenza di un’infezione da Covid-19, ogni volta che arrivano in ufficio.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che la mossa restringe i protocolli aziendali contro il virus, invogliando i dipendenti a vaccinarsi contro il Covid-19.

Ai dipendenti vaccinati è richiesto di eseguire un test rapido una volta a settimana. Ai dipendenti dei negozi al dettaglio che non sono vaccinati è richiesto un test due volte a settimana, e a quelli vaccinati è richiesto un test rapido una volta a settimana.

Le misure previste finora da Apple non erano così stringenti come già previsto da altre aziende statunitensi del mondo IT ma la situazioneè cambiata con le prossime scadenze in vista e con la necessità di tornare a lavorare a pieno regime nel quartier generale.

L’amministrazione Biden ha previsto per l’8 dicembre il limite massimo entro il quale i dipendenti degli appaltatori federali devono essere completamente vaccinati contro il Covid-19. Apple vende prodotti al governo USA mediante un canale di vendita dedicato. Gli Stati Uniti spingono inoltre aziende con 100 o più dipendenti all’obbligo vaccinale per il personale o a predisporre almeno una volta a settimana dei test per il personale non vaccinato. La Casa Bianca sta predisponendo ulteriori linee-guida per il prossimo futuro.

Dal 24 ottobre Apple chiederà ai dipendenti lo status di vaccinazione, scelta che è stata rinviata rispetto al precedente termine previsto per metà settembre. I dipendenti di Apple dovranno mostrare prova della vaccinazione o il risultato negativo di test specifici, una nuova policy che l’azienda ha indicato in una mail inviata di recente ai dipendenti, requisiti che entreranno in vigore dal 1° novembre.

I dipendenti di Apple potranno effettuare a casa test rapidi forniti dall’azienda negli uffici e nei negozi. I test in questione richiedono 15 minuti e i risultati possono essere inviati tramite un’app interna.

Dopo rinvii vari per lamentele dei dipendenti, a quelli che lavorano in sede, da gennaio Apple chiederà di tornare in ufficio almeno tre giorni a settimana.

In Italia e per i dipendenti italiani vale ovviamente quanto previsto dal nostro governo con l’introduzione dell’obbligo del Green Pass. I lavoratori non vaccinati devono in alternativa presentare un risultato negativo e recente di un tampone o un certificato di guarigione dalla COVID-19.

