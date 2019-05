I nuovi Google Glass Enterprise Edition 2 ora con USB-C e Android

Google ha annunciato i nuovi Google Glass Enterprise Edition 2, terza generazione del gadget per la Realtà Aumentata ora rivolti al mondo aziendale.

L’aspetto dei Glass Enterprise Edition 2 ricorda quello degli occhiali tradizionali, non è diverso dai procedenti ma cambia tutto a livello hardware e software.

Sono stati progettati in partnership con Smith Optics, elemento che ha permesso di creare montature di sicurezza adatte a vari ambienti di lavoro come i reparti di produzione e le strutture dedicati alla manutenzione. Integrano uno Snapdragon XR1 che promette migliorie in termini di performance, funzionalità di intelligenza artificiale on chip, ma soprattutto vanta consumi energetici ridotti.

I Glass Enterprise Edition 2 vantano migliore anche sul comparto streaming video e funzionalità di collaborazione, È stata integrata una porta USB-C che supporta la ricarica rapida e migliora la durata complessiva della batteria.

Google dice che ora è più semplice sia lo sviluppo, sia la distribuzione grazie ad Android, rendendo più facile per i clienti l’integrazione di servizi e API che già usano. Per il deployment su larga scala è ora supportato Android Enterprise Mobile Device Management (suite per la gestione della mobilità aziendale).

Negli ultimi due anni, Google riferisce che la sua struttura che si occupa di sviluppare importanti innovazioni tecnologiche nota come “Google X”, ha collaborato con partner quali AGCO, Deutsche Post DHL Group, Sutter Health e H.B. Fuller per migliorare la produttività degli ambienti di lavoro.

Il prezzo di vendita non è noto ma essendo un prodotto destinato all’ambito aziendale (il singolo utente non può acquistarli), questo probabilmente cambia secondo il numero di prodotti ordinati (si dovrebbe partire ad ogni modo da 999$). Google promette agli utenti enterprise “utili strumenti per lavorare meglio, più velocemente e smart”. Dal punto di vista degli sviluppatori, le app dovrebbero essere più facili da sviluppare, sulla falsariga di quanto già avviene con smartphone e tablet.