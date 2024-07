Amazon Seconda Mano, torna l’extra-sconto del 20% anche sui prodotti Apple

Pubblicità

Se siete degli habitué del reparto usato di Amazon o se stavate cercando di risparmiare al massimo sull’acquisto di qualche prodotto in particolare, questa è una buona occasione per concludere l’affare: Amazon infatti ha rilanciato fino al 15 Luglio l’extra-sconto del 20% sul suo usato garantito anche sui prodotti Apple, il che significa che sui prezzi già scontati ottenete un ulteriore taglio del prezzo. Ma sbrigatevi! I pezzi sono ovviamente limitati!

Di cosa si tratta

Di Amazon Seconda Mano (precedentemente Amazon Warehouse) abbiamo già parlato abbondantemente in passato. Si tratta di una popolare sezione in cui è possibile trovare prodotti restituiti pressoché nuovi o usati, ma sempre revisionati e garantiti da Amazon. Prodotti quindi di qualità, spesso pari al nuovo, offerti però ad un prezzo ribassato, e senza rinunciare alla garanzia e all’ottimo servizio resi che da sempre contraddistingue il colosso degli e-commerce.

Sappiamo infatti che con i prodotti di seconda mano Amazon ci mette la faccia assicurando che tutti i prodotti venduti in questa sezione siano verificati accuratamente, con un’ispezione che comprende anche test ed eventuale riparazione prima della rimessa in vendita.

Oltre a questo sia l’assistenza che i diritti del cliente restano quelli di sempre, ma c’è anche in ballo quello di fare un acquisto particolarmente oculato dal punto di vista ambientale; o quantomeno, il fatto di mettere le mani su un prodotto risparmiando un bel po’ sulla spesa.

La promozione e i Prodotti Apple

Come dicevamo al momento su questi prodotti c’è uno sconto-sullo-sconto, un 20% in più sui prezzi già scontati. L’offerta resterà valida fino al 15 Luglio e si applicherà direttamente al checkout non appena sarà stato selezionato l’indirizzo di spedizione: al prezzo indicato nella pagina dovete quindi togliere il 20%.

Per tutti i dettagli sulla promozione e sui prodotti in sconto non dovete far altro che cliccare qui.

Se invece volete sapere quanto si può arrivare a risparmiare coi prodotti di Amazon Seconda Mano; come conoscere tutti i dettagli del prodotto e gli eventuali difetti che presenta prima dell’acquisto; se volete sapere tutto quel che c’è da sapere sulle quattro etichette usate da Amazon per classificare i prodotti a listino; insomma, se volete sapere come funziona Amazon Seconda Mano, date uno sguardo alla nostra guida (qui).

Per verificare tutti gli sconti sui prodotti Apple partite da questa pagina.