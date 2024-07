Xiaomi Redmi Note 13 su Amazon si acquista a 199 euro

Pubblicità

Tra gli smartphone più economici e affidabili di sempre la linea Note 13 di Redmi ha saputo dire la sua. Se volete il modello entry level, che costa davvero pochissimo, allora la scelta non potrà che ricadere su Xiaomi Redmi Note 13, disponibile su Amazon a 199 euro.

Questo smartphone è ideale per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo accessibile, certamente accettando qualche compromesso e qualche specifica inferiore rispetto ai top di gamma. Tuttavia, il Redmi Note 13 risulta essere uno smartphone davvero versatile, anche sul reparto multimediale, grazie a una fotocamera principale da 108 MP e un ampio schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz.

Il dispositivo è certificato IP54, garantendo resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Sotto la scocca, a muovere il tutto, troviamo il chip Snapdragon 685 costruito con processo a 6 nanometri.

Per quanto riguarda la batteria e la ricarica, il Redmi Note 13 è dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 33W, con l’alimentatore incluso nella confezione. Questo si traduce in una ricarica completa da 0 a 100% in soli 70 minuti.

Nonostante il prezzo contenuto, il dispositivo mantiene l’eleganza estetica tipica della linea Redmi di Xiaomi.

