Le migliori bici elettriche sono in sconto del 50 per cento

Pubblicità

Se le calde giornate non vi spaventano, ed anzi siete alla ricerca di una bici per viaggiare all’aperto, magari per una passeggiata fuori porta, o anche per spostarvi in città senza traffico, ecco la pagina da visitare per scegliere la e-bike che fa al caso vostro. Direttamente a questo indirizzo, infatti, è possibile scegliere tra decine di esemplari, tutti con uno sconto di almeno il 50%.

La promozione non è mono marca, anzi. Sono davvero tante le e-bike in sconto visibili a questo indirizzo, tutte di diverso tipo e adatte a qualsiasi esigenza. Ci sono quelle pieghevoli, quindi facilmente trasportabili, anche nel bagagliaio dell’auto e facili da conservare anche in casa per chi abita in appartamento.

Altre, invece, somigliano a vere e proprie motociclette. E’ il caso, ad esempio, della ENGWE M20, di cui vi abbiamo parlato diverse volte tra le nostre pagine. In questo caso, chi la sceglierà, si ritroverà tra le mani una bici con ruote da 20 pollici e un battistrada di 4 pollici, appartenenti dunque alla categoria “fat” che promettono una maggiore aderenza su diverse tipologie di manto stradale, dal classico asfalto a breccia, selciato e terriccio, ma può portare l’utente anche in spiaggia oppure fargli attraversare percorsi coperti di neve fuori dalle strade trafficate.

A renderla particolare c’è poi ance la la sella, di forma rettangolare e perciò molto più ampia e comoda. Chiude il ciclo di caratteristiche il motore da 750 Watt, con picco di 1.000 Watt.

PVY Z20 PRO

Tra le tante altre presenti in quella pagina trovate anche modelli pieghevoli, come la PVY Z20 Pro, con dimensione della ruota da 20×2.3 pollici, telaio in lega di alluminio e potenza del motore brushless da 500W, più piccolo della precedente ma certamente commisurata alla dimensione della bicicletta notevolmente inferiore.

Dispone di doppio freno a disco, una coppia da 50N e non teme gli urti per via di un ammortizzatore anteriore. In questo caso la veclità di picco è conforme a quanto prevede il codice della strada, quindi 25 km/h, anche grazie ad un cambio Shimano a 6 velocità.

Per tutti gli sconti sulle molteplici bici elettriche disponibili in sconto il link da cui partire è direttamente questo.