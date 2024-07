Samsung e Google XR, la realtà mista arriva quest’anno

Pubblicità

L’evento Samsung Galaxy Unpacked di gennaio scorso aveva fatto presagire l’arrivo di novità e dispositivi XR per la realtà mista a stretto giro. Ed invece, con la presentazione di ieri sono arrivati i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip6, oltre che Galaxy Watch e auricolari della società sud coreana.

Non è certamente poco, ma la piattaforma XR viene ancora citata come in arrivo. Ad ogni modo, è un bene che sia stata comunque ricordata anche durante la presentazione delle scorse ore. Tra le novità di Gemini annunciate per il Fold 6 spicca una rinnovata capacità di multitasking. Come annunciato all’I/O 2024 di maggio, Gemini (l’AI di Google) sarà presto disponibile come sorta pannello sovrapposto anche quando fornisce risultati, invece che presentare l’attuale interfaccia a schermo intero.

Il pannello popup, comunque, potrà essere spostato in una finestra affiancata a schermo diviso. Nel frattempo, Google ha ribadito che la feature “Chiedi informazioni su questo video” arriverà per i video su YouTube e si unirà alle funzionalità esistenti come “Add this screen” e “Ask this PDF” in futuro.

Cerchia e cerca

Altre novità presentate riguardano il sistema già rilasciato Cerchia e Cerca che, a partire da fine mese, sarà in grado di scansionare codici QR e a barre, oltre ad “Aiutarti a comprendere argomenti complessi come i simboli in matematica .” Google ha dichiarato che la funzione di ricerca visiva, invece, “arriverà su più dispositivi Samsung entro la fine dell’anno.”

Durante la presentazione Google ha anche deciso di evidenziare la funzione YouTube TV multiview per “godere fino a quattro flussi diversi contemporaneamente.” Questa funzione sarà distribuita per Android a fine aprile.

AI prima di tutto, la realtà mista XR può aspettare

Se Samsung si è battuta tanto nella presentazione dei suoi nuovi smartphone e altro hardware, legato sempre alla sfera AI, ci si è posto il quesito sulla Realtà Estesa. TM Roh di Samsung ha riferito che la nuova piattaforma XR “arriverà quest’anno”. Presumibilmente si riferisce, però, alla data di annuncio e non alla disponibilità effettiva.

Non è chiaro, allora, se ciò significhi anche un lancio e disponibilità nel 2024, o se sarà necessario attendere il 2025 per vedere qualcosa di concreto. Ricordiamo che Samsung, Google e Qualcomm hanno unito le forze sulla realtà mista XR, secondo diversi osservatori in risposta a Vision Pro di Apple. Gli smartphone e altri dispositivi Samsung sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

