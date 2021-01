Offerte Amazon 18 gennaio fino al 61%: Xiaomi, Arlo, Beats, Medisana, Eastpak, Bosch, Outsunny

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 21 gen 2021

Click qui per approfondire

Video Grabber VHS a DVD Scheda di acquisizione Video USB – August VGB350 Convertitore Video Analogico Digitale Compatibile con Windows/Mac, Supporta SECAM PAL NTSC, Adattatore Scart/Software Editing In offerta a 31,16 € – invece di 40,95 €

sconto 24% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Mini Proiettore Portatile, Videoproiettore Wifi Luminosità 6000, Supporta 1080p Full HD 300”, ABOX Proiettore Wifi Compatibile Android,iPhone,Laptop,PS4,Mac, Ideale per Home Cinema In offerta a 84,96 € – invece di 10996,00 €

sconto 99% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

APEMAN Action Cam A87, Touch Screen 4K/60FPS 20MP WiFi Telecomando Impermeabile 40M 8XZoom Fotocamera Subacquea, Gyro Stabilizzazione Correzione della Distorsione Videocamera In offerta a 80,74 € – invece di 189,99 €

sconto 58% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Arlo Pro3 VMC4040B Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 202,90 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino al 1 feb 2021

Click qui per approfondire

AUKEY Scarab Mouse Gaming [Leggero 75g] Sensore Ottico da 7200 DPI, Mouse da Gioco con Cavo Mouse da Gioco Filo RGB con 6 Pulsanti Programmabili, Funzioni di Rimappatura e Macro (Nero) In offerta a 16,99 € – invece di 39,99 €

sconto 58% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Beats EP Cuffie con filo ? Senza batteria per ascoltare musica non stop, controlli e microfono integrati ? Rosso In offerta a 59,00 € – invece di 99,95 €

sconto 41% – fino al 6 feb 2021

Click qui per approfondire

Beats Solo3 Wireless Cuffie ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto ? Nero In offerta a 139,00 € – invece di 199,95 €

sconto 30% – fino al 6 feb 2021

Click qui per approfondire

Powerbeats Pro Wireless Auricolari ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore ? Muschio In offerta a 189,00 € – invece di 249,95 €

sconto 24% – fino al 6 feb 2021

Click qui per approfondire

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Diepgrijs In offerta a 219,00 € – invece di 349,95 €

sconto 37% – fino al 6 feb 2021

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12/12 Pro/11/11 PRO/XS Max/XR/XS/SE 2020/8 Plus,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/S10/S9/S8, Qi Abilitati In offerta a 14,44 € – invece di 36,59 €

sconto 61% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Medisana PM 100 Pulsossimetro Misurazione della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Pulsossimetro a Dito con Display Oled e Funzionamento One-Touch, Senza Supporto per VitaDock+ App In offerta a 34,30 € – invece di 44,95 €

sconto 24% – fino al 1 feb 2021

Click qui per approfondire

Eastpak Tutor, Zaino Casual Unisex ? Adulto, Blu (Midnight), 39 liters, Taglia Unica (48 centimeters) In offerta a 66,00 € – invece di 105,00 €

sconto 37% – fino al 1 feb 2021

Click qui per approfondire

Eastpak Warehouse + Borsone, 81 cm, 135 L, Nero (Black) In offerta a 58,20 € – invece di 110,00 €

sconto 47% – fino al 1 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic EW1311G845 Irrigatore Orale Senza Fili a Tripla Azione, 3 Modalità di Getto Acqua/Aria, Beccuccio Rotante, Ampio Serbatoio (130 ml), Design Ergonomico, Bianco e Verde In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional 12V System Termocamera GTC 400 C (2 Batterie 12 V, Custodia, con Funzione App, Temperatura: Da -10 °C A +400 °C, Risoluzione: 160 X 120 Px) – Edizione Amazon In offerta a 639,66 € – invece di 1230,98 €

sconto 48% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional Distanziometro Laser GLM 50 C (Trasferimento Dati Bluetooth, Sensore di Inclinazione A 360°, Misurazione: 0,05 ? 50 m, 2 Pile a Stilo da 1,5 V, Custodia Protettiva) In offerta a 111,66 € – invece di 199,57 €

sconto 44% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional GLL 3-80 Livella Laser Rosso, Raggio d?Azione Fino a 30 m, 4 Pile AA, Valigetta, Blu In offerta a 258,26 € – invece di 452,54 €

sconto 43% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional GRL 400 H Laser Rotante con LR1, Pannello A Singolo Tasto, Portata Fino A 400 m Diametro, in Valigetta, Nero/Blu In offerta a 362,32 € – invece di 648,56 €

sconto 44% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional Sistema Trapano Avvitatore GSR 12V-15, Batteria 2×2.0 e Caricabatterie, Set Accessori 39 Pezzi, in Borsa, Edizione Amazon In offerta a 111,92 € – invece di 153,00 €

sconto 27% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional Sistema Trapano Avvitatore con Percussione GSB 12V-15, Ø Legno Max 19 mm, Batteria 2×2.0 Ah e Caricabatterie, Set 3x Trapano, in Borsa, Edizione Amazon In offerta a 139,20 € – invece di 174,00 €

sconto 20% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional 0601B30400 Banco Sega GTS 10 XC, 254 mm, Ø Foro Lama: 30 mm, Confezione in Cartone, 2100 W, 230 V In offerta a 752,88 € – invece di 1154,34 €

sconto 35% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Bosch Professional Martello Perforatore GBH 2-28 F, 880 Watt, Foratura Ø Calcestruzzo max 28 mm, Set di 6 Pezzi per Trapano a Scalpello, SDS-plus, in Valigetta a L, Edizione Amazon In offerta a 216,76 € – invece di 270,78 €

sconto 20% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Electrolux EENL51IW Scopa a Filo Senza Sacco, 600 W, 1.5 Litri, Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 119,90 €

sconto 42% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

homcom Rastrelliera Portabiciclette Parcheggio per 6 Biciclette Acciaio 160×33×27cm Argento In offerta a 33,56 € – invece di 64,95 €

sconto 48% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

homcom Portabici Posteriore per Auto capacità 3 Biciclette 40 kg Pieghevole in Acciaio e Alluminio, 68x52x60 cm In offerta a 26,36 € – invece di 59,95 €

sconto 56% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

homcom Trampolino Elastico con Rete di Sicurezza Bambini Giardino Diametro 140cm In offerta a 68,76 € – invece di 104,95 €

sconto 34% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Oral-B 3D White Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Idea Regalo San Valentino In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino 3.5 x 3 x 2m Serra con Tetto a Spiovente in PE per Piante Verde In offerta a 76,76 € – invece di 89,95 €

sconto 15% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino Telaio in Tubo d’Acciaio Verniciato a Polvere Presenta 2 Rinforzi Diagonali Pannelli 4 Finestre Laterali PE (140g/m²) 2,5x2x2m In offerta a 65,07 € – invece di 74,95 €

sconto 13% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Armadio Porta Attrezzi da Giardino Impermeabile 3 Ripiani Legno 87×46.5x160cm In offerta a 142,46 € – invece di 209,95 €

sconto 32% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Cabina Casetta da Giardino 213x127x185cm Porta Utensili in Lamiera di Ferro, Giallo In offerta a 171,16 € – invece di 299,95 €

sconto 43% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino Porta Avvolgibile a Cerniera in PE(Polietilene 140g/m²) con Telaio in Acciaio Tubi Metallici Verniciati a Polvere 200x77x170cm In offerta a 38,36 € – invece di 49,95 €

sconto 23% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino a Tunnel (5 x 2 x 2m) con Struttura in Acciaio e Telo in Polietilene In offerta a 81,56 € – invece di 109,95 €

sconto 26% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Casetta Porta Attrezzi da Giardino Verde in Lamiera di Ferro 277x130x173cm In offerta a 223,96 € – invece di 329,95 €

sconto 32% – fino al 24 gen 2021

Click qui per approfondire

100 Capsule FIOR FIORE Coop, LUI, MITACA MPS, MARTELLO, Aroma VERO compatibili – INTENSO In offerta a 14,99 € – invece di 21,80 €

sconto 31% – fino al 18 gen 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).