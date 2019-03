Offerte lampo su Amazon con Anker, RavPower, Mpow, Aukey, TaoTronics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

RAVPower Caricabatterie Portatile 16750mAh da Uscita 4.5A (2.4A+2.1A), Entrata 2A Batteria Esterna con iSmart, Carica Veloce, Ultra Compatto per Cellulari, Tablet e Smartphone di Tutte le Marche -Nero In offerta a 20,29 Click qui per approfondire

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico In offerta a 16,99 Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore da Muro da 60W con 6 Porte USB + Stazione di Ricarica (Ricarica iSmart, Compatibilità Universale, da 100V a 240V, Triplo Meccanismo di Protezione, Indicatore LED) In offerta a 21,99 Click qui per approfondire

RAVPower – Caricatore da Muro RAVPower, 4 Porte USB (40W/8A Max, 2.4A Max per Porta) Tecnologia iSmart, Protezioni Multiple, Compatto per iPhone, Huawei, Samsung Galaxy ecc -Nero In offerta a 15,29 Click qui per approfondire

Mpow Cuffie Bluetooth 4.1 Stereo H7, Cuffie Over-Ear Con Autonomia 18 Ore, Cuffie Chiuse Wireless CSR, Cuffie Bluetooth Senza Fili Con Microfono Per iPhone/iPad/Samsung/Sony/Huawei Altri Telefoni e PC In offerta a 20,39 Click qui per approfondire

TaoTronics Diffusore di Aromi Ultrasuoni 300ML Vaporizzatore 7 Colori LED per Oli Essenziali, Purificatore Aria, Controllo per Vaporizzazione e Illuminazione, Timer e Auto Spegnimento In offerta a 25,49 Click qui per approfondire

Mpow Supporto Smartphone per Auto Universale [Garanzia a Vita] con 3 Livelli, Rotazione di 360 Gradi, Regolabile Tramite Morsetto, per Cellulari Come iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, ECC In offerta a 7,64 Click qui per approfondire

Mpow 【Versione AGGIORNATA】 Supporto Smartphone per Auto Culla Regolabile [Garanzia a Vita] per Cruscotto Dashboard Parabrezza, Porta Cellulare per Molti Smartphone e DisposidiviSwitch, GPS In offerta a 8,49 Click qui per approfondire

Mpow Cuffie Bluetooth 4.1 Stereo Thor, Cuffie Pieghevole Over-Ear, Auricolari Wireless Senza Fili, Cuffie Stereo Bluetooth con Microfono per iPhone/Huawei/iPad/LG/Samsung/Galaxy ed Altri Telefoni/PC – In offerta a 19,54 Click qui per approfondire

20000mAh Caricabatterie Portatile RAVPower Power Bank Uscita da 5V/3.4A Ingresso da 2.4A, Carica iSmart, Protezioni di Sicurezza Integrate per iPhone iPad Galaxy ecc In offerta a 20,99 Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 4.1, Adattatore Audio Portatile con Microfono Incorporato per Chiamate in Vivavoce, Musica Stereo da Altoparlanti Auto con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a 13,59 Click qui per approfondire

RAVPower Batteria Esterna 22000mAh Power Bank Caricabatterie Portatile con 3 Porte USB iSmart 2.0 (5.8A totale di Uscita/2.4A max per Porta, Ingresso da 2.4A) per iPhone iPad Smartphone ecc In offerta a 25,49 Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth 20W, VTIN Cassa Bluetooth 4.0 Portatile IPX4 Impermeabile, Crashproof, Speaker Senza Fili con Incorporato Microfono e Doppia Cassa, Tempo di Riproduzione di 25 Ore In offerta a 28,89 Click qui per approfondire

Anker Caricatore da Muro 2 Porte USB 24W – Alimentatore da Parete a 2 Porte con Tecnologia di Ricarica Rapida PowerIQ. In offerta a 11,04 Click qui per approfondire

Soundcore Anker Auricolari True-Wireless Liberty Air con Custodia di Ricarica, Bluetooth 5, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Controlli Touch Earbuds, Audio potenziato al Grafene e Tenuta Sicura In offerta a 64,99 Click qui per approfondire

AUKEY BR-C2 – Ricevitore Bluetooth 4.1 Adattatore Audio Portatile con Microfono Incorporato per Sistema di Stereo, e per Telefono Cellulare con 3,5 mm Jack Audio, Nero In offerta a 12,99 Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth CSR H1 Mpow, Cuffie Bluetooth Over-Ear 4.1, Autonomia 20 Ore, Cuffie Bluetooth Pieghevole Ergonomico Con Microfono, Riduzione di Rumore, Auricolari Bluetooth Per Smartphone e PC-Rosso In offerta a 25,49 Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.