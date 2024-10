Offerte Prime, ecco i migliori smartphone da acquistare su Amazon oggi

Pubblicità

La festa delle offerte Prime termina oggi, ma sono ancora moltissimi gli smartphone in offerta che è possibile acquistare ad un prezzo davvero interessante. Tra questi non mancano neppure i Google Pixel, insieme ad altri brand importanti, come Xiaomi, OPPO, realme, Samsung, e altri ancora.

Il primo smartphone in assoluto che vi segnaliamo è Google Pixel 8a, che raggiunge il minimo storico. Probabilmente, a questo prezzo, è lo smartphone da acquistare. Si tratta di un terminale che non rinuncia davvero a nulla e che mantiene un corpo compatto, tra i pochi nella categoria, offrendo tutta la personalizzazione tipica di un Pixel phone. Al momento su Amazon si acquista al minimo storico di 379 euro.

Sono presenti in lista anche i fratelli maggiori, come Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, che si acquistano con sconti fino a 80 euro.

Se, invece, siete affezionati al brand Samsung, sono diversi i terminali in sconto. Dal più economico, come il Galaxy A55 5G, con Clear Cover inclusa, al più costoso Galaxy S24 Ultra. Il primo è un dispositivo con display FHD+ Super AMOLED 6.6 pollici, 8GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, con batteria da 5.000 mAh.

In offerta anche il Galaxy S23, con caricatore incluso, display da 6.1 pollici Dynamic AMOLED 2X e fotocamera 50MP. Il tutto viene mosso anche grazie ad una RAM da 8GB, 256 GB di ROM, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da 3.900 mAh, che riesce a mantenere compatto il peso.

In sconto su Amazon anche terminali della serie realme, tra cui gli ultimi 12+ e 12X, mentre non mancano neppure i dispositivi di Xiaomi, come i terminali della serie Redmi note.

Date uno sguardo alla lista completa che segue e non lasciatevi sfuggire nemmeno il CMF Phone 1, terminale super low cost con personalità da vendere. In ultimo, vi segnaliamo anche i motorola e il Nothing phone 2a, di fatto concorrente del Pixel 8a.

