OnePlus Nord 4 è il primo 5G con chassis tutto in metallo

OnePlus torna in scena e lo fa con la presentazione di ben quattro dispositivi: da un lato OnePlus Nord 4 e OnePlus Pad 2, rispettivamente smartphone e tablet, dall’altro OnePlus Buds 3 Pro e OnePlus Watch 2R, nuovi auricolari wireless e smartwatch del marchio.

Protagonista della presentazione è stato certamente OnePlus Nord 4, smartphone dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. E’ alimentato dal chipset Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, affiancato da 8GB oppure 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo dispone di un sensore principale da 50MP con OIS e EIS, supportato da una lente ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera frontale da 16MP.

Sul versante dell’autonomia il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 5.500mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, mentre lato software funziona con Android 14 e Oxygen OS 14.1.

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 è un tablet equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, un ampio display 3K da 12,1 pollici e sei altoparlanti stereo, sicuramente una dotazione hardware di alto livello in grado di sostenere anche funzionalità AI.

Con l’AI Toolbox, ad esempio, gli utenti potranno migliorare il proprio flusso di lavoro utilizzando AI Speak per la lettura ad alta voce di testi durante il multitasking, attivare Recording Summary per sintetizzare rapidamente lunghe parti di testo in punti chiave, e utilizzare AI Writer per creare contenuti originali basati su immagini e istruzioni testuali.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 9.510 mAh che offre autonomia in standby fino a 43 giorni. Inoltre, grazie alla tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W, la batteria può essere ricaricata completamente in soli 81 minuti.

Le prestazioni del OnePlus Pad 2 sono racchiuse in un design con spessore di 6,49 mm e un peso di soli 584 grammi, con una scocca uniforme in metallo di colore Nimbus Gray.

Smartwatch e auricolari

Accanto al Nord 4 e al Pad 2, OnePlus ha lanciato anche OnePlus Watch 2R, smartwatch che offre funzioni di monitoraggio della salute come VO2 Max e fino a 100 ore di durata della batteria.

In ultimo, gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro includono la cancellazione attiva del rumore fino a 48dB e una durata della batteria fino a 44 ore, supportando Bluetooth 5.4 e certificazione IP55 per resistenza a polvere e acqua.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 4 è in preordine in Europa sul sito del costruttore a un prezzo consigliato di 499,00 € per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oppure 599,00 € per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Sarà disponibile a partire dall’8 agosto.

OnePlus Pad 2 e i suoi accessori saranno acquistabili a partire dal 1° agosto 2024, con preordini aperti dal 16 luglio. La versione del OnePlus Pad 2 con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo consigliato di 549,00 €.

Per quanto riguarda gli accessori, OnePlus Stylo 2 sarà venduto a 99 €, la OnePlus Smart Keyboard a 149 €, e la custodia a 59 €. Insieme al tablet, verrà fornito un adattatore OnePlus 80W Type-A (del valore di 39,99 €) e un regalo a scelta tra:

– OnePlus Smart Keyboard (valore di 149,00 €)

– OnePlus Pad 2 Stylus (valore di 99,00 €)

– Una cover OnePlus Pad 2 (valore di 59,00 €)

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro sono disponibili globalmente e, in Europa, nei colori Starry Black e Soft Jade, a un prezzo di 79,00 €. I piani di garanzia e i programmi post-vendita seguono termini e condizioni specifiche del paese di acquisto. Infine OnePlus Watch 2R è disponibile nelle colorazioni Forest Green e Gunmetal Gray, con un prezzo consigliato di 279,00 €.

Tutti i dispositivi OnePlus si acquistano anche su Amazon direttamente a questa pagina.