OpenAI ha annunciato SearchGPT, motore di ricerca con l’AI

OpenAI ha annunciato l’atteso ingresso nel settore delle ricerche con SearchGPT, un motore di ricerca alimentato dall’AI con accesso in tempo reale a informazioni su internet.

Quello che per ora è marcato come un prototipo, è indicato come progettato per offrire “risposte veloci e tempestive” combinate con fonti “trasparenti e pertinenti”.

SearchGPT è al momento disponibile per un gruppo ristretto di utenti e case editrici, con OpenAI che in questa fase chiede riscontri e feedback.

Come è facile immaginare, SearchGPT sarà integrato in futuro con ChatGPT, abbinando funzionalità di conversazione al web, elementi che dovrebbero permettere di rendere semplici e veloci le ricerche.

Si parte da un riquadro di testo nel quale l’utente può indicare cosa sta cercando; anziché proporre una semplice lista di link, SearchGPT cerca di organizzare i risultati per dare loro un senso.

In un esempio di OpenAI, l’utente chiede: “Music festival in boone north carolina in august” (festival musicali a Boone, Carolina del Nord, ad agosto): SearchGPT prima indica che vi sono numerosi festival a Boone ad agosto e poi descrive vari eventi con tanto di link di riferimento dove è stata individuata l’informazione. È possibile soffermarsi con il puntatore del mouse sul link per ottenere una anteprima della fonte o visualizzare la sezione con i vari link, come farebbe un tradizionale motore di ricerca.

In un diverso esempio, si mostra la possibilità di porre successive domande di chiarimento, dopo la prima risposta, come si farebbe parlando con una persona, tenendo conto del contesto. Dopo avere chiesto, ad esempio “quali sono i migliori pomodori che è possibile fare crescere nel Minnesota?”, è mostrato un elenco con foto e dettagli su diverse varietà e indicazioni su quando iniziare a seminare le piantine; l’utente a questo punto può chiedere: “Quali di queste posso piantare adesso?” e ottenere la risposta tenendo conto del contesto precedente e del periodo nel quale l’utente ha fatto la domanda.

OpenAI riferisce di partnership con editori e creator e che l’idea è di aiutare le persone a scoprire siti di case editrici e fare nuove esperienze, offrendo più scelte, evidenziando contenuti di qualità e mettendo a disposizione una interfaccia conversazionale che dovrebbe invogliare l’utente a interagire e fare domande.

SearchGPT, come accennato, è per ora indicato come un servizio “prototipo”, testato da 10.000 utenti. Il sistema è alimentato dalla famiglia di modelli GPT-4 e OpenAI ha fatto sapere che sta lavorando con partner di terze parti e alimentando i contenuti con feed diretti per migliorare le ricerche. Quando sarà pronto, le varie funzionalità dovrebbero essere richiamabili da ChatGPT. I risultati sembrano interessanti e le premesse sembrano buone al punto da far tremare i polsi dalle parti di Google…

