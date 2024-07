Pubblicità

Instagram nasconde un gioco segreto. Lo trovate sia sull’app per iPhone, sia su quella per Android, e tutto quello di cui avete bisogno è qualche minuto di tempo per leggere questo articolo dove vi spieghiamo come attivarlo.

Non dovete far altro che aprire una chat e inviare una emoji. Soltanto quella, senza altri simboli o testi particolari. Cliccandoci sopra si avvierà il gioco che avrà come protagonista proprio l’emoji che avete scelto: ciò inciderà anche sui colori di sfondo, che saranno appunto abbinati all’emoji.

Il gioco è quello dei più classici: il mitico Pong degli anni ’70, a cui sono susseguite negli anni migliaia di iterazioni – tra le più celebri ricordiamo la serie Arkanoid – ciascuna con le sue modalità e i suoi colori. A queste come dicevamo si è da poco aggiunta quella di Instagram, molto semplice nella grafica ed essenziale nei suoi comandi.

Non ci sono infatti missili da sparare o particolari bonus da raccogliere. Semplicemente l’emoji scelta rimbalzerà sui bordi laterali e su quello superiore, e lo scopo del gioco sarà quello di impedire che raggiunga quello inferiore spostando la barra nera con una strisciata sullo schermo in una sorta di tennis a difficoltà crescente.

Dopo un certo numero di rimbalzi infatti la velocità dell’emoji aumenta, un cambiamento che viene segnalato visivamente anche da un leggero oscuramento del colore di sfondo.

La partita termina quando l’emoji tocca il fondo, e oltre a leggere il numero di rimbalzi raggiunti (e del record eventualmente superato, qualora non si trattasse più della prima partita) sarà possibile ricominciare da capo o lasciar perdere.

Come attivare il gioco segreto di Instagram

Per giocare come dicevamo vi basta mandare un messaggio privato ad un utente qualsiasi. Aprite l’app, quindi:

Dalla pagina principale, cliccate sul simbolo triangolare in alto a destra;

in alto a destra; Cliccate sul pulsante per digitare un DM , sempre in alto a destra;

, sempre in alto a destra; Nella barra di ricerca, cercate l’utente al quale inviare il messaggio;

al quale inviare il messaggio; Nello spazio di scrittura del messaggio, digitate una emoji , quindi cliccate su Invia ;

, quindi cliccate su ; Toccate l’emoji appena inviata per iniziare subito la partita.

Come dicevamo il tipo di emoji determina l’aspetto della palla e il colore dello sfondo. E mentre al destinatario sarà notificato l’invio del messaggio, non sarà in grado di sapere se e quando starete giocando a Pong.

Tutto quel che riguarda il mondo dei videogiochi viene trattato da Macitynet all’interno di questa sezione del sito web.