Apple Watch salva un’altra vita, una storia tutta italiana

Questa volta è un motociclista italiano ad aver salva la vita grazie ad Apple Watch. Il fatto risale a venerdì scorso, 19 Luglio, quando l’uomo di cui ci apprestiamo a raccontare la vicenda deve probabilmente la sua vita all’orologio che aveva al polso, un Apple Watch appunto configurato per poter inviare l’SOS in caso di emergenza.

In sella alla sua motocicletta, stava transitando sulla strada provinciale 148 Cadorna intorno alle ore 20:00 quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada cadendo dal veicolo e perdendo i sensi.

È proprio a questo punto che è partito il salvavita di Apple: l’orologio infatti da diverso tempo ha la capacità di rilevare le cadute e inviare una chiamata ai soccorsi; come racconta Il Giornale di Venezia questo è ciò che è successo anche questa volta dove, grazie all’intervento tempestivo del Suem (Servizio di Urgenza-Emergenza Medica), l’uomo ha potuto essere portato in ospedale in tempi utili per scongiurare un finale ben peggiore.

Sul rilevamento cadute di Apple

Il rilevamento cadute – da non confondere col rilevamento degli incidenti, che pure esiste ma è molto più recente e soffre ancora di problemi di gioventù – è disponibile su Apple Watch a partire dalla Serie 4 (2018), ma va attivato. L’uomo avrebbe potuto quindi avere anche l’ultimo e più performante modello in circolazione, ma se non avesse seguito i pochi e semplici passaggi che avevamo già descritto a suo tempo anche noi in questo articolo, avremmo potuto leggere sui giornali un finale ben diverso.

Una volta attivato, l’orologio è in grado di sfruttare i sensori incorporati per analizzare la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto determinando con precisione quando il suo possessore è incorso in una caduta.

A quel punto parte un conto alla rovescia di 60 secondi entro i quali, se si tratta di una caduta senza conseguenze, è possibile interrompere la chiamata automatica evitando di disturbare inutilmente i soccorsi.

In caso contrario al termine del conteggio l’orologio invia una chiamata ai servizi di emergenza allegando le coordinate GPS, e contemporaneamente viene avvisato anche il contatto fidato precedentemente configurato (qui la nostra guida per capire come fare) in fase di attivazione della funzione di rilevamento cadute.

Questa tecnologia, disponibile anche su alcuni smartwatch di altre aziende, nel caso di Apple è migliorata anno dopo anno e oggi non solo è in grado di rilevare le cadute con maggiore precisione, ma riesce perfino a determinare quando avviene da una bicicletta, in casa o mentre ci si sta allenando all’aperto o in palestra.

E grazie agli ultimi modelli è anche in grado di agganciarsi ai satelliti (una novità che ritroviamo anche per l’app Messaggi a partire da iOS 18) per portare a termine con successo l’SOS anche quando ci si trova in luoghi sperduti e non c’è campo.

