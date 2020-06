Apple registra 10 nuovi dispositivi, in pista iPhone 12 e iMac 2020

Ancora una volta il database della Commissione Economica Euroasiatica, siglata EEC, anticipa nuovi prodotti in arrivo da Cupertino: nell’ultimo aggiornamento del registro avvistato in queste ore, Apple registra 10 nuovi codici prodotto, molto probabilmente per gli iPhone 12 in arrivo in autunno e anche per un computer, probabilmente iMac 2020 che secondo alcuni arriverà con design rinnovato.

I codici prodotto dei dispositivi che funzionano con iOS sono: A2176, A2172, A2341, A2342, A2403, A2407, A2408 e A2411. Si tratta di codici prodotto nuovi che non puntano a prodotti esistenti e già in catalogo. Anche se la registrazione commerciale obbligatoria per la commercializzazione di dispositivi che contengono tecnologie di crittografia indica che si tratta di dispositivi funzionanti con iOS 13, questo dettaglio non deve ingannare.

Spesso in passato la multinazionale di Cupertino ha effettuato le prime registrazioni di nuovi dispositivi indicando la versione corrente del sistema operativo, salvo poi aggiornare la registrazione per includere la versione installata al lancio, in questo caso sarà iOS 14 che Apple annuncerà alla WWDC20 che inizia il 22 giugno.

Dallo stesso database si apprende che Apple registra non solo iPhone 12 ma anche un nuovo computer Mac con codice A2330, un dispositivo funzionante con macOS 10.15: in questo articolo riportiamo una schermata delle registrazioni da AppleInsider. Si tratta di un altro indizio a sostegno delle ultime anticipazioni, secondo le quali la società presenterà un iMac 2020 con design completamente rinnovato, sempre durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC20.

Nelle scorse ore, praticamente ovunque nel mondo, sono state rilevate scorte scarse di iMac 27” e lunghissimi tempi di attesa, un altro indizio secondo molti che Cupertino sta cercando di ridurre il più possibile scorte e magazzino, per prepararsi a introdurre una nuova versione del computer desktop tutti in uno.

