Ortur LM3, incisione e taglio laser in sconto

Avete un’attività oppure siete hobbisti che lavorano legno, pelle e altri materiali e vorreste perfezionare le vostre creazioni con una macchina che taglia e incide con estrema precisione? Allora fareste bene ad approfittare della doppia offerta attualmente in corso sulla Ortur LM3.

Questo attrezzo può lavorare metallo, legno, pelle, vetro, acrilico e altri 40 tipi di materiali diversi.

Il motore è da 80 Watt e alimenta un raggio laser composito da 20 Watt, capace di tagliare con una sola passata fogli di compensato da 10 mm, oppure 15 mm in legno di pino, 8 mm per i pannelli in acrilico e 0,1 mm per quanto riguarda i fogli in acciaio inox.

Con più passaggi invece riesce persino a tagliare pannelli in acrilico da 30 mm.

Usa il modulo laser LU3-20A che ne migliora la precisione mentre la scheda madre OLM-ESP-PRO-V2.4C di undicesima generazione gli consente di lavorare alla velocità massima di 20 metri al minuto.

Si può controllare tramite app oppure via WiFi e c’è la possibilità di stampare direttamente le immagini senza dover applicare e attendere la conversione.

Tra le funzioni più interessanti, può realizzare incisioni a colori: quando infatti l’acciaio inox viene riscaldato dal raggio laser, la superficie metallica reagisce fisicamente producendo un determinato colore (fino a 256 colori diversi), quindi è possibile incidere immagini pittoresche con una elevata precisione sia nel disegno che nella trama.

Per il resto, è anche sicura perché si può bloccare in modo da evitare che venga usata da chiunque, e poi interrompe immediatamente la lavorazione in caso di inclinazione del piano di lavoro, di caduta o di sbalzo di tensione. E c’è anche un pulsante per lo stop di emergenza.

La messa a fuoco è rapida e c’è una ventola che viaggia a 10.000 giri al minuto per aiutare nella dissipazione del calore. Infine, un sistema di protezione laser filtra il 97% della luce blu per proteggere gli occhi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.499,99 $ è promossa a 1.299,99 $, tuttavia potete risparmiare altri 200 $ inserendo il codice GET200 e a quel punto la pagherete 1.099,99 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.