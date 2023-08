All’evento Apple del 12 settembre anche gli AirPods con ricarica USB-C

Tutta la lineup di iPhone 15 che Apple presenterà il 12 settembre è prevista con connettore USB-C al posto del Lightning. Secondo l’analista Mark Gurman di Bloomberg oltre agli iPhone, Apple presenterà AirPods rinnovati, anche questi previsti on custodia di ricarica con connettore USB-C al posto del connettore Lightning sfruttato finora.

“Per armonizzare i nuovi iPhone, Apple presenterà AirPods aggiornati all’evento, con inclusa porta di ricarica USB-C”, riferisce Gurman.

Il redattore di Bloomberg non indica dettagli sui nuovi AirPods e non è chiaro se faccia riferimento agli AirPods, agli AirPods Pro, o entrambi i modelli, ma ovviamente tutti gli auricolari proposti da Apple sfrutteranno l’attacco USB-C per la ricarica. A corroborare indicazioni relative al differente sistema di ricarica per gli auricolari, vi sono anche riferimenti individuati nell’aggiornamento a iOS 16.4.

Non è chiaro se, oltre alla ricarica con attacco USB-C, gli auricolari di nuova generazione vanteranno nuove caratteristiche; gli AirPods di terza generazione sono stati presentati a ottobre 2021, e la seconda generazione di AirPods Pro a settembre 2022, e potrebbe essere arrivata l’ora di offrire nuove funzionalità sia sulla prima, sia sulla seconda variante.

La normativa europea che obbliga a equipaggiare vari dispositivi con l’attacco USB-C, renderà obbligatoria questa porta anche su altri prodotti Apple: AirPods Max, batteria MagSafe , Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad, adattatori vari.

Tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, mentre per i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.