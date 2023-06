Agli sviluppatori la beta 2 di iOS 17 e iPadOS 17

Dopo la presentazione del 5 giugno della beta 1 alla WWDC23 (annuale conferenza sviluppatori), Apple ha rilasciato – sempre ai soli sviluppatori – la beta 2 di iOS 17 e iPadOS 17, release preliminare (anteprime) del futuro sistema operativo di iPhone e iPad.

La beta 2 arriva 16 giorni dopo la WWDC23; non è chiaro quali siano al momento le novità specifiche di questa versione ma molto probabilmente Apple si sta concentrando sulla soluzione di bug piccoli e grandi, “affinando” il sistema fino a quando arriverà il giorno del rilascio della versione definitiva.

Dopo le versioni beta per soli sviluppatori, a luglio arriveranno versioni anteprima (beta pubbliche) per i beta tester.

Le nuove funzioni software di iOS 17 saranno disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi. Anche iPadOS 17 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

