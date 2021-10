Ottenete Windows 10 a 7,35 euro e aggiornate a Windows 11 gratis

Avete intenzione di installare Windows 11, in arrivo questa settimana? Se il vostro computer riceverà la notifica in Windows Update significa che potrete eseguire l’aggiornamento gratuitamente e a quel punto si potrà accedere alla nuova applicazione denominata “Suggerimenti” che consentirà agli utenti di conoscere tutte le novità del sistema operativo apprendendo nuove funzioni e fornendo, come indica il nome stesso, alcuni suggerimenti utili sul suo utilizzo.

Chi si renderà conto che Windows 11 non fa per lui avrà la possibilità di tornare indietro a Windows 10 entro dieci giorni dall’aggiornamento seguendo le istruzioni fornite da uno strumento integrato in Windows 11. Questo significa che Windows 11 può piacere o non piacere, ma anche che Windows 10 rimane ancora oggi una buona scelta e chi non cel’ha, può approfittare delle offerte disponibili su GoDeal24.com per comprare una licenza in sconto e decidere poi se passare a Windows 11 e restarci o tornare indietro.

