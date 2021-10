Facebook accusata di anteporre i profitti alla sicurezza

Continua a tenere banco la storia dei documenti interni di Facebook, nei quali si leggerebbe di come la società sia a conoscenza delle problematiche che Instagram potrebbe ingenerare negli adolescenti: ora l’informatrice che ha portato alla luce tali documenti si svela al pubblico, Frances Haugen, che rincara la dose in una lunga intervista in cui accusa il colosso di anteporre i profitti alla sicurezza.

I documenti interni pubblicati recentemente dal Wall Street Journal (WSJ) hanno rivelato come Facebook abbia permesso ai VIP di infrangere le sue regole, e che il colosso era consapevole di come Instagram influenzasse la salute mentale degli adolescenti. Ora, l’informatore che ha portato alla luce tale informazione ha rincarato la dose in una lunga intervista di 60 minuti. Ecco quanto riportato al New York Times:

Ho visto un sacco di social network ed è stato sostanzialmente peggio su Facebook di quello che avevo visto prima. Facebook, più e più volte, ha dimostrato di preferire il profitto alla sicurezza

Haugen è entrata a far parte di Facebook nel 2019, lavorando su questioni di democrazia e disinformazione, gestendo anche il controspionaggio. Ha lavorato come product manager di Facebook e ha lasciato l’azienda a maggio scorso.

Per prima cosa, l’informatrice ha portato “decine di migliaia” di pagine di documenti interni di Facebook al fondatore di Whistleblower Aid John Tye, richiedendo protezione legale e aiuto nel rilascio delle informazioni. Il tesoro includeva ricerche interne all’azienda, diapositive, lettere di presentazione e altro ancora. Ha anche presentato una denuncia alla Securities and Exchange Commission (SEC), accusando Facebook di aver intrapreso azioni interne che non corrispondevano alle sue dichiarazioni pubbliche.

Nella denuncia alla SEC, Haugen ha confrontato la ricerca e i documenti interni di Facebook con le dichiarazioni pubbliche e le divulgazioni fatte dal CEO Mark Zuckerberg e da altri dirigenti. In un esempio, ha affermato che Facebook ha contribuito alla disinformazione elettorale e all’insurrezione del Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio:

Facebook ha pubblicizzato il suo lavoro per combattere la disinformazione e l’estremismo violento relativi alle elezioni e all’insurrezione del 2020. In realtà, Facebook sapeva che i suoi algoritmi e le sue piattaforme promuovevano questo tipo di contenuti dannosi e non è riuscito a implementare contromisure raccomandate o durevoli Facebook si è reso conto che se cambiano l’algoritmo per essere più sicuri, le persone trascorreranno meno tempo sul sito, cliccheranno su meno annunci, guadagneranno meno

Oltre ad essere in contatto con l’ufficio informatori della SEC, che normalmente fornisce protezione agli informatori aziendali, lei e il suo team legale hanno contattato i senatori Richard Blumenthal e Marsha Blackburn. Ha anche parlato con i legislatori in Francia e Gran Bretagna, insieme a un membro del Parlamento europeo.

In una dichiarazione a Engadget, la portavoce di Facebook Lena Pietsch ha affermato che il segmento ignora anche i significativi investimenti che il colosso fa per mantenere le persone al sicuro sulla piattaforma. La società ha anche respinto qualsiasi affermazione secondo cui fuorvierebbe il pubblico o le autorità di regolamentazione:

Rimaniamo fedeli alle nostre dichiarazioni pubbliche e siamo pronti a rispondere a qualsiasi domanda che i regolatori possano avere sul nostro lavoro

Al contrario di quanto si possa pensare, dopo aver svelato una marea di documenti interni, dopo le accuse sulla priorità ai profitti a scapito della sicurezza e dopo aver concesso interviste, Haugen ha dichiarato di volere aiutare Facebook, precisando che non desidera che il social venga smembrato o cancellato:

Il percorso da seguire riguarda la trasparenza e la governance. Non si tratta di rompere Facebook

Haugen testimonierà al Congresso sulle questioni relative all’impatto di Facebook sui giovani utenti martedì 5 dicembre prossimo.