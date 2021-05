Panasonic Toughbook S1 parola d’ordine: resistente

Panasonic presenta il tablet Toughbook S1, dispositivo rugged (resistente a tutto, anche a un volo nella stratosfera) di nuova generazione con sistema operativo Android pensato per gli operatori sul campo. Dotato di display da 7 pollici, è facile da usare anche con una sola mano, può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni ed è abbastanza potente e resistente da affrontare i turni di lavoro più impegnativi.

È in grado di dare il meglio di sé a supporto delle forze di sicurezza e di polizia impegnate nel pattugliamento delle strade, per il monitoraggio delle linee di produzione nelle fabbriche, ma anche per gli ingegneri che effettuano ispezioni e lavori di manutenzione sul campo o per chi lavora in cantiere.

«I lavoratori sul campo necessitano di dispositivi mobili progettati in base alle loro esigenze lavorative – non l’ennesimo tablet consumer inserito in una custodia protettiva, che porterebbe con sé tutta una serie di potenziali problemi» dichiara Baris Koc, European Product Manager di Panasonic Toughbook. «Toughbook S1 è proprio il dispositivo progettato per loro. È realizzato senza compromessi, per soddisfare le esigenze quotidiane pratiche e specifiche sia degli utenti finali sia degli amministratori IT che si occupano della loro implementazione e manutenzione».

Il tablet Panasonic Toughbook S1 è leggero (426 g) ed ergonomico, può essere utilizzato per lunghi periodi con una sola mano, anche senza l’utilizzo di una fascia di sostegno. Il display è leggibile in qualsiasi condizione metereologica, con una luminosità fino a 500 cd/m² – la più alta sul mercato – e una tecnologia antiriflesso migliorata che garantisce chiarezza anche in presenza di luce solare intensa.

Con il Toughbook S1, si dimenticano problemi come le giornate di pioggia o la necessità di togliere i guanti di sicurezza: il display è infatti dotato di un’efficace modalità pioggia e il touch screen è abilitato all’utilizzo con i guanti. Per chi ha la necessità di acquisire firme digitali o compilare rapporti e moduli, è disponibile la penna stilo opzionale, precisa e facile da utilizzare.

Il tablet è versatile e in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei lavoratori sul campo, e può essere equipaggiato con un lettore barcode o una porta USB aggiuntiva tramite un apposito modulo configurabile. La fotocamera posteriore da 13MP dotata di flash e quella anteriore da 5MP permettono di scattare foto da allegare ai rapporti e per le videochiamate con i colleghi.

Per garantire la durata della batteria durante un intero turno di lavoro, Toughbook S1 è dotato del pratico meccanismo “click and switch” per la sostituzione a caldo delle batterie. In questo modo non sarà necessario interrompere il lavoro, spegnere il dispositivo o aprire complicati sportelli per cambiare le batterie. Con due diverse capacità di batteria opzionali, il tablet può restare operativo fino a 14 ore con una singola carica.

Pansonic Toughbook S1 permette di gestire lle applicazioni dei lavoratori sul campo; funziona con sistema operativo Android 10 con CPU Qualcomm SDM660 Octa-Core, 4GB di memoria RAM e 64GB di archiviazione. Nonostante il design ergonomico e leggero, il tablet offre tutta la resistenza che ci si aspetta da un dispositivo fully rugged Toughbook, grazie al rating di protezione IP65/67 contro polvere e acqua, alla certificazione MIL-STD-810H e alla resistenza alle cadute da un massimo di 150cm di altezza. E per un utilizzo più efficace degli accessori, Panasonic Toughbook S1 ne condivide alcuni con i modelli Android Toughbook L1 e A3 come batterie, supporti, dock e penne stilo.

Per una maggiore praticità di gestione nell’infrastruttura aziendale, Toughbook S1 è Android Enterprise-ready ed è fornito in bundle con la suite di strumenti di gestione aziendale Panasonic COMPASS. Il pacchetto Complete Android Services and Security offre tutte le soluzioni di cui un’azienda ha bisogno per configurare, distribuire e gestire in modo sicuro i dispositivi rugged Panasonic con sistema operativo Android. Panasonic Toughbook S1 è già disponibile con garanzia standard di 3 anni, con un prezzo consigliato a partire da 1.110 euro + IVA.

