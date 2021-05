Antitrust UE «L’indagine su Apple Pay è avanzata»

Mentre il processo Apple contro Epic in California svela interessanti retroscena sul mondo del gaming e dei negozi digitali, l’ antitrust europeo non solo osserva attentamente gli sviluppi del caso in USA, ma procede a sua volta nelle indagini in corso su Apple Pay e anche sugli acquisti in-app.

Il punto della situazione arriva dal Commissario per la concorrenza Margrethe Vestager che ha dichiarato ai microfoni di Bloomberg che l’indagine su Apple Pay sta procedendo, oltre all’indagine intensificata il mese scorso su come Apple richiede agli sviluppatori di app di utilizzare il proprio sistema di acquisti in-app.

La Vestager ha precisato che l’indagine dell’antitrust europeo su Apple Pay è «Abbastanza avanzata» e che i lavori stanno procedendo. Ricordiamo che la Commissione europea ha annunciato l’indagine su Apple Pay e anche su App Store nel mese di giugno del 2020.

Oggetto dell’indagine sono i termini, le condizioni e le misure di Apple per l’integrazione di Apple Pay nelle app e nei siti web, le limitazioni di Cupertino all’accesso delle funzionalità Near Field Communication NFC di iPhone per i pagamenti nei negozi, oltre che a presunti rifiuti per l’accesso ad Apple Pay. Infine Margrethe Vestager afferma che l’UE sta anche prestando molta attenzione al processo in corso Apple contro Epic Games, dove questa settimana Apple ha iniziato la sua difesa dell’ecosistema iOS e dell’App Store.

Alla fine di aprile l’UE ha annunciato i risultati preliminari nella sua indagine su una denuncia presentata da Spotify nel 2019, affermando che Apple aveva violato la legge sulla concorrenza dell’UE addebitando commissioni ai rivali sull’App Store mentre gestiva il proprio servizio di streaming musicale in Apple Music.

Tutti gli sviluppi del processo Apple contro Epic Games per il caso Fortnite sono disponibili qui, invece per tutte le notizie che parlano di antitrust si parte da questa pagina.