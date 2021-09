Pellicola protettiva fronte-retro per iPhone 13, 6 pezzi sconto coupon a 7,99€

Se avete appena comprato un iPhone 13 o intendete acquistarlo dovreste cominciare a considerare anche acquisto di una pellicola protettiva come quella di Tauri specialmente oggi quando ne potete comprare 6 ad un prezzo di appena 7,99€ grazie ad un coupon.

Queste pellicole sono l’ultima generazione di quelle che da anni ci aiutano a tutelare la parte frontale dello schermo a graffi, urti accidentali e sporco. Hanno una significativa durezza, assorbono in parte la pressione meccanica derivante da una caduta, resistono al grasso delle dita.

Una buona pellicola come quella di Tauri deve offrire una sensazione di fluidità al tatto, elevata trasmissione della luce e un aspetto levigato ai bordi che devono essere realizzati sul bordo nel cosiddetto 2,5D per evitare la sensazione sgradevole del passaggio del polpastrello su qualche cosa di affilato. Una buona pellicola deve essere anche facile da applicare e questa di Tauri ha, appunto, un applicatore che aiuta l’allineamento e riduce il rischio del formarsi di aloni bianchi e bolle d’aria.

Tauri, del resto, si è ricavata una notevole fama su Internet e su Amazon per la qualità dei suoi prodotti decisamente superiore a quella di tanti concorrenti. Basta leggere le recensioni dei suoi prodotti precedenti per avere la misura della qualità complessiva dell sua offerta.

In questa versione per iPhone 13 (che, lo ricordiamo, ha un intaglio per la fotocamera frontale diverso da quello di iPhone 12) viene incluso anche un piccolo vetro per proteggere il dorso e in particolare il gruppo fotocamere. Dalle immagini presentate sembra però che la parte posteriore del vetro protettivo per versione per iPhone 13 e iPhone 13 Pro sia compatibile solo con iPhone 13. In questo caso è possibile che se avete acquistato un iPhone 13 Pro, solo il vetro frontale sia utilizzabile. Nessun problema invece per la versione per iPhone 13 Pro Max.

La pellicola per iPhone 13 costerebbe 9,99 euro, ma se applicate il coupon che trovate nella pagina le pagate solo 7,99 euro.

