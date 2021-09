Sondaggio, il 40% degli intervistati ritiene possibile una relazione con un robot

Tidio, azienda che sviluppa strumenti per “customer experience”, ha commissionato un sondaggio interrogando 1200 persone in merito alla loro visione del futuro. Dal sondaggio emergono dati interessanti e anche sconcertanti: il 60% dei laureati è preoccupato che AI di varia natura possano rubare loro il lavoro o rendere la loro esistenza irrilevante. Le persone che hanno risposto, ritengono che lavori quali: cassieri, autisti, traduttori ma anche addetti alla contabilità, addetti alle pulizie, camerieri e baristi siano tra le professioni più a rischio.

Il 45% degli intervistati ha un’opinione positiva sulla possibilità che intelligenze artificiali (AI) possano prendere il controllo dell’economia. Il 32% non sembra curarsi di possibili abusi o usi improprio dei robot (c’è chi ritiene che in futuro bisognerà riconoscere la personalità giuridica ai robot, aprendo possibilità di avere una gamma completa di diritti e doveri su base contrattuale e persino il “diritto di famiglia, con la conseguenza che un giorno potremmo interrogarci su cosa effettivamente significhi essere membro di una società).

Il 40% è persino attirato dall’idea di fare sesso con un robot-umanoide. Il 39% ritiene possibile una futura “relazione romantica” con una intelligenza artificiale, con una forte discrepanza tra uomini e donne: gli uomini sembrano più aperti all’idea di “dormire” con un robot (48%) e innamorarsi di una IA (elemento ipotizzato come possibile dal 43% degli uomini).

L’intelligenza artificiale è pericolosa? Il 57% degli intervistati è convinto che non dovremmo preoccuparci; potenziali pericoli sono percepiti riguardo a tecnologie utilizzabili per commettere crimini o per influenzare il mercato del lavoro. Il 95% ritiene che l’IA aiuterà le grandi aziende e multinazionali ad automatizzare le loro attività commerciali ma solo il 70% ritiene che l’IA renderà migliori le vite delle persone comuni. Altri dettagli del sondaggio sono disponibili a questo indirizzo.

