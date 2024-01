Per Epic Apple non rispetta l’ordine del giudice su App Store

Prosegue in USA la guerra legale iniziata nel 2020 con la rimozione di Fornite da App Store: ora Epic si è rivolta nuovamente al giudice, accusando Apple di non aver rispettato adeguatamente l’ordine del tribunale che richiede la disponibilità di opzioni di acquisto al di fuori di App Store per sviluppatori di terze parti.

La Corte Suprema ha rifiutato all’inizio di questo mese di ascoltare le richieste riguardo alle regole App Store, sia di Apple che di Epic Games, nella loro causa legale madre. Rispetto alla causa iniziale, Apple ha apportato modifiche alle sue politiche di App Store negli Stati Uniti e ora consente alle app di includere un solo link a un sito web dello sviluppatore che porta a un’alternativa di acquisto in-app.

Tuttavia, Apple prevede di continuare a riscuotere una commissione dal 12 al 27 percento sui contenuti acquistati in questo modo alternativo. La commissione si applica alle transazioni di beni e servizi digitali che avvengono sul sito web dello sviluppatore entro sette giorni dopo che un utente ha cliccato sul collegamento di acquisto esterno verso un sito web.

Adesso Epic contesta questo aspetto. Il CEO della società, Tim Sweeney, il 16 gennaio ha criticato i cambiamenti appena annunciati su X e ha dichiarato che si tratta di modifiche apportate in mala fede. Secondo Bloomberg, Epic ha dichiarato in una presentazione martedì scorso che “contesta la conformità di Apple” alle modifiche precedentemente ordinate e spiegherà la “non conformità” in una prossima presentazione.

Nel frattempo Apple vuole che Epic Games paghi 73,4 milioni di dollari in spese legali dopo che Apple ha vinto la causa antitrust nella Carolina del Nord. Apple basa la richiesta sulla violazione originale di Epic del suo accordo con gli sviluppatori, quando il suo gioco Fortnite ha offerto un’alternativa di pagamento in-app sull’App Store.

Ricordiamo che Epic aveva precedentemente annunciato che avrebbe risarcito Apple in caso di sconfitta nella causa antitrust. Adesso, Apple ha presentato la fattura. Con l’entrata in vigore del DMA in Europa Fortnite tornerà in Europa su iPhone e iPad: i dettagli.

Ricordiamo che la causa madre relativa alle commissioni del 30% e ai metodi di pagamento alternativi è quella che vede contrapporti Epic ad Apple. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.